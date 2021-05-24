新冠肺炎｜美媒：武漢病毒研究所人員2019年底疫情公布前曾求醫

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-05-24 10:54

美國一份情報顯示，2019年11月中國武漢病毒研究所3名研究員身體不適入院求醫，這與武漢爆發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情相當接近。美媒由此將這個時間點與病毒起源論聯繫了起來。

美國《華爾街日報》5月23日援引一份此前未披露的美國情報報告稱，中國武漢病毒研究所的3名研究人員於2019年11月到醫院就醫，這個舉動比中國官方披露新冠病毒（SARS-CoV-2）傳播的時間早了1個多月。

報道稱，這份報告內容包含受影響的研究人員數量、他們患病的時間以及他們在醫院就診的細節，而報告細節可能會增加外界呼籲對新冠病毒是否可能從實驗室被泄漏出來進行更廣泛調查。

熟悉該實驗室研究人員情報的現任和前任美國官員對報告證據的有力程度表達了不同的看法。一位匿名人士告訴《華爾街日報》，這份報告是由一個國際合作夥伴提供的，可能很重要，但仍需要進一步調查和補充證實。

另一個匿名人士則認為這些情報是更有力證據，指消息來自多個可靠來源，十分精確，然而他們病發的原因無從得知。

不過，中國政府此前已經多次否認病毒從武漢病毒研究所泄漏的説法。中國外交部回應《華爾街日報》查詢時引述世衛專家2月到訪武漢病毒研究所後發表的調查報告，指新冠病毒極不可能由實驗室泄漏，批評美國繼續大肆渲染有關說法，質疑美方是否試圖轉移視線。