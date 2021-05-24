俄馬戲團馴獸師觀眾前遭發狂母獅噬咬　脫困後擬教訓牠致再被襲

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-05-24 13:30

歡樂演出變調！22日俄羅斯一處馬戲團帳篷內正準備展開一場動物表演，豈料馴獸師才剛出場，場上的母獅竟瞬間抓狂，撲上去撕咬，讓獨自在護欄內的馴獸師根本來不及反應還遭到拖行。驚悚一幕嚇得現場觀眾驚叫聲不斷，紛紛逃離帳篷，觀眾席上甚至還有一名孕婦嚇到癲癇發作，最後救護車載走。

據《每日星報》（Daily Star）報道，俄羅斯22日有一名馬戲團馴獸師奧洛夫（Maxim Orlov）於動物表演開始前遭到攻擊。當時現場觀眾正興奮等待演出，護欄內2頭母獅看上去也很正常，甚至還在玩耍。不過當奧洛夫出場不久，其中一頭母獅很快撲上去咬他的小腿，令人措手不及。

俄馴獸師觀眾前遭兩母獅噬咬（點擊放大瀏覽，慎入）▼▼▼

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現場畫面可見，奧洛夫明顯站不穩仍以手中長棍試圖阻止母獅，外頭的工作人員也趕緊用長棍戳進護欄內嚇阻這頭巨獸，才讓馴獸師得以脫困。然而接下來，奧洛夫繼續揮舞長棍疑似想教訓母獅，更導致牠大抓狂展開第2波攻擊。

接着母獅衝向馴獸師，展開撕咬導致他重摔後被拖行，另一頭母獅見狀後也加入襲擊的行列，嚇得現場觀眾驚聲尖叫。所幸其他工作人員奮力阻止，母獅才終於停止行動。事發時有民眾逃離馬戲團帳篷，一名孕婦甚至因驚嚇過度而癲癇發作，被救護車送至醫院。馴獸師奧洛夫最後也因手部、腿部被咬傷送醫救治。

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