美韓聯合聲明提及台灣南海問題　趙立堅：不要玩火

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-05-24 17:55

5月24日，中國外交部舉行例行記者會，發言人趙立堅就美韓聯合聲明中提到中國的部分作出回應。

在5月24日的中國外交部例行記者會上，有韓媒記者提問：韓國總統文在寅與美國總統拜登（Joe Biden）21日在華盛頓舉行了面對面會談，並發表了今後加強韓美同盟的聯合聲明，對此次韓美首腦會談和聯合聲明，中方有何評論？

趙立堅説：「中方注意到美韓聯合聲明有關內容，對此表示關切。」他稱中方認為美韓關係的發展應有利於促進地區和平穩定與發展繁榮，而不是相反，更不應損害包括中國在內的第三方的利益。

趙立堅進一步指出，美韓聯合聲明提及台灣、南海等問題。台灣問題純屬中國內政，事關中國主權和領土完整，不容任何外部勢力干涉，中方敦促有關國家在台灣問題上謹言慎行，不要玩火。

關於南海問題，趙立堅稱，各國依據國際法在南海享有航行與飛越自由，根本不存在問題，有關國家對此心知肚明。

關於國際秩序，趙立堅強調世界上只有一個體系，就是以聯合國為核心的國際體系，只有一套規則，以聯合國憲章為基礎的國際關係基本準則，一個或幾個國家沒有資格單方面定義國際秩序，更沒有資格將自己的標準強加於人。

中方一貫反對有關國家搞針對他國的四邊機制、印太戰略等小圈子，這種做法不得人心，不會得逞，也沒有出路。

文在寅5月19日起開始訪美行程。21日，文在寅在白宮與拜登舉行會談，並發表韓美領導人聯合聲明。拜登在會後聯合記者會上表示，兩人談到對區域穩定至關重要的議題，包括維持南海航行自由與維護台灣海峽的和平穩定。

英國《金融時報》此前援引熟悉詳情的消息人士指出，美國正試圖説服文在寅同意一份對中國表達強烈關切的聲明，但首爾一直不願意，因為擔心會激怒北京這個最大的貿易伙伴。