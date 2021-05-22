文在寅拜登宣布共建半導體電池供應鏈　韓企對美投資394億美元

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-05-22 09:29

韓國總統文在寅和美國總統拜登（Joe Biden）5月21日於白宮會面。他們承諾將緊密合作，發展新興科技，並公布擴大合作生產半導體等的詳細計劃。三星電子等韓國四大企業集團宣布對美投資計劃，總規模達394億美元。

文在寅表示，韓美商定將攜手構建穩固的半導體、汽車電池、醫藥品供應鏈。他指，隨著數字化轉型加速，尖端新技術的重要性日益凸顯。韓美將在民間太空探索、綠色能源等領域進一步加強合作，提升全球競爭力。兩國還商定共同開拓第三國核電市場。

拜登表示，新投資將於美國創造數以千計待遇豐厚的工作，同時有助加強穩固半導體和汽車電池等的供應鏈。

圖為2021年5月21日，美國總統拜登和韓國總統文在寅於白宮出席記者會。（美聯社）

三星等四集團投資394億美元

韓美商務圓桌會議當日於美國商務部舉行，文在寅、韓美經貿部長和兩國企業代表出席。三星電子決定將為晶圓代工廠新建項目投資170億美元。電池產業方面，LG能源解決方案和SK創新將投入約140億美元於當地成立合資公司或單獨進行投資。現代汽車計劃於電動汽車生產和充電基建方面投資74億美元。SK海力士則計劃投入10億美元，於矽谷建立覆蓋人工智慧、記憶體解決方案的新興產業研發中心。