美媒稱武漢病毒研究所3人曾因病求醫　外交部回應

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-05-25 03:03

美媒就新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）溯源問題再度質疑中國，聲稱早在2019年11月，武漢病毒研究所裏就有3個人患病。對此，中國外交部進行回應。

在5月24日召開的中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅稱，中國世衞組織聯合專家組考察了湖北省疾控中心、武漢市疾控中心、武漢病毒研究所等機構，參觀了各類生物安全實驗室與相關機構。經過在中國的實地走訪和深入瞭解，專家組一致認為，關於中國實驗室事件引發病毒這種假説，是極為不可能的。

趙立堅稱，國際專家組成員達薩克（Peter Dasak）接受美國媒體採訪時表示，在實驗室泄漏問題被高度政治化的背景下，專家組成員能與武漢病毒研究所權威專家深入交流，開放程度令人始料未及。專家組走訪了所有想去的地方，見到了每一位想見的人，訪問的成果非常圓滿。

趙立堅稱，疫情和病毒早在2019年下半年多點多地出現的報道越來越多，有關德特里克堡生物基地的種種疑點，以及美國在全球開設200多個生物實驗室的真實目的，也已經引發國際社會高度關注。美國不斷炒作實驗室泄漏問題，究竟是關心溯源，還是想轉移視線？希望美國有關部門儘快澄清，給世界各國一個滿意的交代。

趙立堅稱，希望有關各方都能像中方一樣，採取科學合作態度，同世衞組織開展溯源合作，為人類早日戰勝疫情、更好地應對未來突發公共衞生事件作出積極的貢獻。

隨後，被追問「武漢病毒研究所是否有3人在2019年11月尋求就醫」時，趙立堅強調援引的武漢病毒研究所於3月23日發表的聲明，「事實是2019年12月30日之前，武漢病毒研究所沒有接觸過新冠病毒。迄今為止，它指的是一直到3月23日之前，該所職工和研究生保持新冠病毒零感染。」

趙立堅稱，「所以你提到的有關的報道所稱的『武漢病毒研究所裏有3個人患病』，完全是不符合事實的。」

據悉，美國《華爾街日報》5月23日稱，根據一份此前未披露的美國情報報告，中國武漢病毒研究所3名研究人員於2019年11月出現嚴重病情，曾去醫院尋求治療。

報道稱，這可能會增加有關對「新冠病毒是否可能從武漢病毒研究所實驗室泄漏」進行更為全面調查的呼籲。