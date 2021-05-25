新西蘭外長警告與中國關係惡化或只是時間問題

撰文： 陳蹊 梁凱怡 最後更新日期： 2021-05-25 09:52

新西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）接受《衞報》訪問稱，新西蘭可能會迎來與中國關係冷卻的那一天，因此新西蘭出口商業務必須多元化，避免受到對華關係惡化的影響。

《衞報》5月24日報道，馬胡塔警告稱，新西蘭可能會發現自己處於中國憤怒「風暴」的中心。馬胡塔形容澳洲處於風暴中心，認為這場風暴可能會將新西蘭捲入。她指，新西蘭不能無視中澳關係所經歷的事情，「如果他們接近或處於風眼，我們有理由要問自己——風暴接近我們只是時間的問題」。

馬胡塔表示，新西蘭出口商業務必須多元化，以確保它們能夠經受住與中國關係不斷惡化的考驗。她說：「我向出口商發出的信號是，他們需要於這個處境想想多元化——新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）、擴大我們整個地區的關係以及一旦對華發生重大變化的緩衝方面。他們能夠抵得住影響嗎？」

馬胡塔強調，新西蘭重視「五眼聯盟」的關係，「這是一個安全和情報框架，我們可以與可以信任的盟國合作解決這些特定問題。 但是，人權界的範圍遠不止於此 ……我們不需要『五眼聯盟』來表達我們對人權問題的立場。」

被問到新西蘭和澳洲對華態度的不同時，馬胡塔表示不想評論其他國家的雙邊關係取態，但指新西蘭和中國的關係有所改變，隨時間過去變得成熟。她提到，新西蘭是第一個與中國達成自由貿易協定的國家，目前已經發展為日趨成熟的關係，形容兩國關係是相互尊重、一致和可以預測。