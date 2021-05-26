黑人弗洛伊德逝世一周年　美國各地舉行悼念儀式

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-05-26 11:41

5月25日是美國黑人弗洛伊德（George Floyd）遭警員跪頸致死案一周年，美國多地舉行紀念活動。事發的明尼蘇達州明尼亞波利斯市、紐約市、德州侯斯頓等都有舉行悼念儀式。

圖為5月25日，明尼蘇達州明尼亞波利斯市。民眾們聚集在紀念黑人弗洛伊德被殺的廣場雕像外，舉行悼念活動。（Reuters）

事發的明尼蘇達州明尼亞波利斯市有民眾下午聚集在弗洛伊德一年前身亡的廣場舉行悼念儀式。在晚上主辦大會帶領民眾默禱9分鐘29秒，即弗洛伊德被警員跪頸的時間，以悼念因此逝世的弗洛伊德。

紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）與多名地方政府官員前往哈林區，在悼念活動中下跪9分鐘29秒，悼念弗洛伊德。白思豪表示，期望《警察執法改革法案》能獲得通過，以免白費弗洛伊德逝世帶來的教訓。

美國的洛杉磯、波特蘭和侯斯頓等亦有相關的悼念活動。侯斯頓有民眾放大量彩色的氣球，悼念弗洛伊德逝世。

圖為5月25日，美國德州侯斯頓，民眾以釋放氣球悼念黑人弗洛伊德逝世。（Reuters）

2020年5月25日，46歲的黑人弗洛伊德被警員喬文（Derek Chauvin）拘捕及制服時，遭跪頸致死。案件4月開庭，裁定喬文謀殺等3項罪成，將面臨最高40年監禁。法官6月16日判刑。