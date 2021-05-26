東京奧運｜愈多聲音呼籲取消之際　美國白宮支持舉行

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-26 12:43

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續在日本蔓延，愈多聲音認為不應冒險舉辦東京奧運，但美國白宮5月25日重申支持如期舉行，並支持美國運動員出賽。

日本的第四波疫情個案急增，促使美國務院24日公布將日本旅遊警示級別，提升至最高的第四級，並建議公民不要前往日本。惟美國派出運動員參加奧運的計劃沒有改變。

日本新冠肺炎疫情：圖為5月25日，日本東京街頭一個大型熒幕顯示美國宣布將日本的旅遊警告級別提升至最高的第4級的消息。（AP）

白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）對記者們說：「我們對奧運會的立場沒有改變，」

她說：「日本政府已經強調，在他們計劃舉辦奧運會時，公共衛生仍然是一個核心優先事項。」

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白宮已在4月日本首相菅義偉訪美期間發表聲明，稱拜登支持東京為舉辦安全的奧運會所做的努力。

東京奧運由2020年7月24日延期至2021年7月23日舉辦，惟日本疫情仍然嚴峻。政府4月25日發布的緊急事態宣言生效迄今已滿1個月，擴大至10個都道府縣，連舉辦城市東京也延長到5月31日。除了數個民意調查都顯示大部分受訪日本民眾要求取消，身為東京奧運大型贊助商之一的《朝日新聞》26日刊出社論，做出相同的呼籲。