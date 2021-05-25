東京奧運舉行或否都是地獄？　日本政府舉步為艱的原因︱新聞背後

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-05-25 18:32

美國5月24日提升對日本旅遊的警示級別至最高級，警告美國人不要前往日本，提醒國民日本的新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，加上有變種病毒出現，即使已接種疫苗，也有感染風險。東京奧運波折重重，日本奧委會理事更形容，不論舉辦或否都是「地獄」。是什麼讓日本政府舉步為艱？

圖為5月18日，東京東京奧委會大樓外，有反對強行舉辦奧運的民眾集會抗議。（Reuters）

舉行或否都是地獄

日本東京奧運預定在7月24日舉行，目前距離開幕時間不足兩個月，但日本正迎來第二波的疫情，每天確診數字平均4,000至5,000宗，較3月份的近千宗個案大幅上升。

日本多個民調顯示，有超過七成以上的民眾要求中止或延期奧運，但日本政府仍表示將如期舉辦，國際奧委會在22日亦表示，東京奧運「肯定會舉行」。

日本奧委會理事山口香，在21日批評日本已錯過了取消東奧的機會，稱東奧不論舉辦或否，都會是一場「地獄」。

取消決定權在國際奧委會上

根據奧運舉辦的協議，訂明奧運的舉辦成行或否主動權在於國際奧委會。說明只有在國際奧委會「感到有必要取消奧運」下，才能終止奧運的舉行。因此若日本單方面要求終止奧運，那將被視為違約，日本需為終止奧運負上所有損失和賠償的責任。

當然現實上奧運舉辦或否不可能單一方面說了算，日本和國際奧委會均面臨着壓力。取消奧運會對任何一方都會造成沉重打擊，這不僅會令已準備虧損的日本進一步承受巨額經濟損失，對為準備4年時間的運動員也是一場噩耗。

圖為5月21日，東京奧委會長橋本聖子出席與國際奧委會的視像會議。（Reuters）

奧運舉辦若失敗衝擊菅義偉政府

這次奧運成功舉辦或否，還會對日本政治產生影響。東京議會將預定於7月初舉行選舉，而國會大選、自民黨選舉亦將預定在東奧舉辦後的8月及9月舉行。

雖然一般分析認為，東奧的成功舉辦或否，不會衝擊執政自民黨的管治，以至讓其輸掉大選，但對首相菅義偉的管治會造成直接影響。

若日本成功在這僅餘的兩個月內壓制疫情，成功舉辦奧運，並讓日本運動員在奧運取得好成績，這將會對菅義偉的管治帶來加分。自民黨可預期在緊接的大選中獲得大勝，菅義偉亦可能因此在黨總裁選舉中獲得連任的機會。

若日本取消舉辦奧運，或因強行舉辦奧運或造成嚴重的疫情爆發，將不可避免令菅義偉的民望進一步下挫。菅義偉很可能會因此成為短命首相，在黨總裁選舉後或國會大選後換人。但即管自民黨在大選中獲勝，其希望取得國會三分之二議席，完成修憲的希望將有機會落空。