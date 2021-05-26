英國25歲女子睡醒發現右腳被截肢　原來因為浸熱水浴致腦膜炎

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-05-26 16:02

一覺醒來，從天堂掉到地獄！日前在英國有一名25歲的妙齡女子布里格斯（Lauren Briggs），與閨蜜在別墅盡情狂歡。因為中途感覺身體不適，便到一旁小憩，沒想到醒來卻震驚發現自己的右小腿「不見了」。

布里格斯接受媒體訪問時表示，自己在熱水缸裡待了一個晚上後，突然感到有點噁心不適的症狀，於是獨自一人到房間休息。沒想到隔天早上，閨蜜發現她倒在地上喘氣，隨即打電話通知救護人員。救護人員發現布里格斯情況相當嚴重，體內器官有衰竭跡象，立即為她使用生命維持器，並緊急調派醫療直升機將布里格斯送醫。布里格斯在醫院醒來後發現自己右腿膝蓋以下都遭切除，另外左腳的腳趾也不見，完全無法接受，失聲痛哭。

疑因熱水缸的水不乾淨致病毒感染 無法挽救必須截肢（點圖了解更多）▼▼▼

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布里格斯的母親特雷西（Tracey）表示，當她走到病房時，還以為護理人員找錯人了。因為布里格斯全身嚴重腫脹，讓特雷西幾乎認不出那是自己的寶貝女兒。醫生告訴她，布里格斯有可能活不過48個小時，讓她當場跪地痛哭，只能不斷向上天祈禱。

所幸布里格斯最終在4個月後順利出院，但也因為這場意外患上語言障礙，無法回歸原本的職場工作。布里格斯說，自己的人生從此回不去了。

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