美國參議員批評男星John Cena就涉台灣問題道歉　中國：毫無道理

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美國電影《F9狂野時速》（Fast and Furious 9）影星莊先拿（John Cena）到台灣宣傳時，曾稱台灣是第一個可以看到《F9狂野時速》的「國家」，他5月25日透過微博道歉，稱「我愛更尊重中國和中國人」，因此在美國政界遭受批評。中國外交部5月26日回應稱，美國議員的批評毫無道理。

莊先拿（John Cena）的道歉引發美國國會參議員科頓（Tom Cotton）等人的批評，中國外交部發言人趙立堅表示「我覺得他們的批評是毫無道理的，誰都知道科頓是個什麼人，他説的話就像廢紙一樣。」

在莊先拿道歉後，科頓在Twitter發文稱此舉真「可悲」。時事評論員奧爾伯曼（Keith Olbermann）則發推文稱，為莊先拿感到恥辱，並強調台灣是一個國家，莊先拿的道歉是對獨裁的屈服。

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