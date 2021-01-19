警察例行截查變捉姦妻子「斷正」　放走情夫＋秒速斬纜被讚EQ高

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-01-19 20:00

國外一名警察攔下一輛車進行例行截查，竟意外發現老婆坐在車裏，和情夫出遊約會，真的「當場斷正」。最後警察讓情夫自行開車離開，妻子則被「遺棄」在路邊。影片近日在社交平台上被瘋傳，不少網友都認為警察展現高EQ的處理方式，妻子被丟下也是「剛好而已」。

警察路檢變捉姦經過：

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根據影片內容，警察要求情夫和妻子都下車，進行搜身後問情夫，「你怎麼認識這女人的？」，得知是透過Tinder後，又追問「是第一次約會嗎？」

情夫則說這是第3、4次了，但也反問「為甚麼要一直問我們約會的事？」這時警察就直說「她是我老婆」，看到對方不知道她是有夫之婦的樣子，也不為難他，讓他自行開車離開。

過程中妻子想開口說話，就被警察下令閉嘴，等到情夫離場，才開始和妻子對話，直言已經沒甚麼好講，叫她自己連絡她母親，並要求今晚就把東西從家裏搬走，接着把她留在路邊開車走人。

這段影片近日在社群平台上瘋傳，不少人都覺得警察的反應展現了理智及專業，「做得好！為這警察感到驕傲」、「他處理得很好而且全程保持冷靜」、「把她丟在路邊也是應該的」。

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部分對話內容：

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