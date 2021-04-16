美警槍殺疑犯影片曝光　13歲男童中槍時手無寸鐵　已舉手示意投降

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-16 17:16

美國芝加哥警方3月29日在暗黑的小巷中擊斃一名墨西哥裔13歲少年托萊多（Adam Toledo），指他持有槍械。但根據警方近日公開的隨身攝錄鏡頭、閉路電視錄影畫面及錄下槍聲的錄音檔案等，托萊多被警員叫喊之後就舉起雙手轉身，且不見他手持武器，但警員最終仍開槍，引發大批民眾示威抗議。

全程未見手持武器 13歲男孩已站定舉高雙手投降仍被槍殺（圖片或引起不安，點擊放大瀏覽）▼▼▼

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根據閉路攝錄鏡頭拍下的畫面，當另名21歲嫌犯被逮捕時，一名員警沿着小巷追着托萊多跑並大喊：「警察！停下！現在立刻停下來！雙手舉高！讓我看見你的雙手！」（編按：警方當時相信托萊多手上有槍。）

當托萊多舉起雙手轉身時，並沒有看到手持槍枝，但該警員高喊「放下槍」後就朝托萊多開槍，且擊中他的胸部，最終死亡。該警員從下了警車開始追捕到開槍，過程僅花19秒。

（編按：警方隨身攝錄鏡頭的影片顯示，在槍擊發生後，有警員用手電筒照在一個木圍欄的後方位置進行照射，光線照到一把手槍。）

（編按：警員之後求助，要求派出救護車到場，並向中槍少年說，要他保持清醒。另一名警員來到，對少年進行心肺復甦法。）

芝加哥市長萊特富特（Lori Lightfoot）形容，片段令人難以直視，尤其是片尾的部分，並說「我們讓亞當（死者）失望了」，指沒有證據顯示死者當時向警員開槍，並呼籲示威者保持冷靜。

警方表示，開槍的是34歲白人警員斯蒂爾曼（Eric Stillman），2015年8月就加入警隊。斯蒂爾曼尚未被正式指控犯下錯誤，在調查結果出爐前，他將負責行政事務。

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