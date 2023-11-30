基辛格逝世｜生前到訪中國逾百次　秘密訪華為中美建交奠下基礎

美國前國務卿基辛格 （Henry Kissinger）11月29日於家中離世，享年100歲。他在過去多以年來，訪華100多次。他於1971年首次到訪時是秘密訪華，為中國和美國於1979年正式建交奠下基礎。



2023年7月20日，基辛格在北京釣魚台國賓館5號樓獲中國家主席習近平會見，中方為其舉行一場隆重宴會，以紀念基辛格100歲壽辰。這地點是基辛格1971年秘密訪華時的下榻地點。習近平讚揚基辛格訪華逾100次，為推動中美關係發展作貢獻。（Reuters）

美國和中國於1971年時，沒有正式外交關係。美國新聞網站《超級中國》（SupChina）2020年7月9日報道，1969年初，中國與蘇聯的邊界衝突已接近變成全面戰爭。中國願意在思想體系的基礎上讓步、尋找戰略夥伴。美國的處境相似，美國與蘇聯冷戰，華府與中國結盟或和解，或可打破冷戰僵局。

基辛格：圖為1971年7月9日，時任美國國家安全顧問基辛格（左）秘密訪華期間，與時任中國總理周恩來（右）在中國的合照。（美國國家安全檔案館網站）

秘密訪華原因

美國後來決定派時任國家安全顧問基辛格，於1971年7月9至11日秘密訪華。《中國經濟周刊》2013年7月16日引述基辛格指，1970年代，美國人對中國持敵視態度。華府秘密準備訪華，因為他們擔心一旦公開計劃，恐怕在兩國開始對話前，美國國內就有巨大爭論。基辛格在著作《論中國》中提及，若當時公開計劃，各國會要求與美國商討，這會影響美國了解中國的態度。

基辛格與代表團於是對外宣稱是在代表總統出外調查，經越南、泰國、印度和巴基斯坦前往北京，又將沿途行程安排得枯燥乏味，以免記者窮追不捨。基辛格更以生病為由，躲在巴基斯坦一個避暑山莊48小時。

基辛格在行程期間感受到中國的好客。時任中國中央軍委副主席葉劍英到北京機場迎接他們。連職級比基辛格高3級的時任中國總理周恩來，也親身到釣魚台國賓館看望代表團。

中國態度瀟灑

中方只安排兩場共約13小時的正式談判。基辛格指，北京好像在表示，在中美隔絕20多年後，中國仍不急於達成實質協定。這瀟灑態度讓他們有心理壓力，因為若他們無功而返，會令時任美國總統尼克遜（Richard Nixon）沒面子。

尼克遜訪華

談判最終目的是要決定是否調整兩國互相敵視的外交政策。雙方一致決定用大部份談判時間來了解對方對國際秩序的看法，也有討論安排尼克遜訪華的事。尼克遜於1972年2月21日，成為自1949年以來，首位訪華的美國總統。

指中國神秘

首次訪華行程為基辛格帶來啟發，他2019年時憶述，他當時說中國是個很神秘的地方。周恩來回應，若兩國能更好地互相了解，他就不會覺得中國神秘。基辛格認為他描述到雙方之間問題的本質、以及解決方法的本質是甚麼。