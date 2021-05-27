美媒：拜登準備提名伯恩斯出任駐華大使

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-05-27 07:57

美國傳媒5月26日報道，總統拜登（Joe Biden）準備宣佈提名國務院前高級官員伯恩斯（Nicholas Burns）出任美國駐華大使。

美聯社26日引述知情人士報道，拜登預計會宣佈提名伯恩斯擔任美國駐華大使，以及由洛杉磯市長加塞蒂（Eric Garcetti）出任駐印度大使，意味拜登選擇一位經驗豐富的外交官和他的長期政治盟友來擔任美國兩個最高級別的外交職位。

消息人士指，目前未知拜登何時正式公布這兩項提名，而白宮則拒絕評論有關報道，只強調「在宣佈之前，沒有人是最終的確定人選。」

伯恩斯目前是阿斯彭戰略集團（Aspen Strategy Group）及阿斯彭戰略論壇（Aspen Security Forum）的行政總監，他曾在喬治布殊（George W. Bush）時代擔任國務次卿，之後分別出任為美國駐希臘及北約大使。

美聯社曾於12日報道，拜登已經選定芝加哥前市長伊曼紐爾（Rahm Emanuel）擔任駐日本大使，並由前副國務卿尼德斯（Tom Nides）成為駐以色列大使，當時華府都沒有公開宣布這兩個任命。