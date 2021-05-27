「英國最毒母親」狠虐6子女14年　一日毆打6次　逼吃糞便嘔吐物

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英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報道，有「英國最狠毒母親」之稱的76歲婦人斯皮（Eunice Spry），在長達14年歲月虐待5名養子女及1名親生孩子，最後被判入獄14年。但2014年她服刑7年後就被釋放。

深受其害的31歲斯皮養子克里斯多福（Christopher）本月在當地電視台揭露內心創傷。

長鎖幼童於無廁所房間　一天毆打6次　逼吃清潔劑糞便嘔吐物　點圖了解更多斯皮的冷血暴行▼▼

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2007年2位基督教徒發現克里斯多福跟維多利亞身上的傷報警，終於揭發斯皮的惡行惡狀。雖然斯皮在法院上「不帶感情地」否認所有罪狀，仍被判入獄14年，但是最終僅被關押了7年。

克里斯多福說至今仍將過往慘痛回憶視為「別人的生活，彷彿在講述他們的故事。如果我想到真正被毆打的是自己，我可能會發瘋」。

無奈維多利亞無法克服內心的傷痛，去年在與男友同住的公寓裡結束生命，享年35歲。克里斯多福提到自己經歷10多年受虐史，不想讓斯皮定義他：「我的未來​​是自己的，我正在努力前行。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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