新冠疫苗｜陳肇始澄清肌肉注射不需經血管　不會引致心臟病

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-03-11 00:10

政府正推行新冠疫苗接種計劃，食物及衞生局局長陳肇始今天（10日）在社交平台發帖，指有虛假信息稱「氣泡打入血管，就好容易心臟出事或腦中風」。她澄清指，接種中心的醫護人員會確保針筒和針咀內沒有空氣，而採用肌肉注射方式接種新冠疫苗，不需經由血管，所以不會將空氣注入血管內，不會引致心臟病或腦中風。 另外，衞生署製作最新的宣傳單張，詳列不應接種兩種疫苗的人士，以及在接種前應先諮詢醫生的事項，包括「驚厥、癲癇(腦癇)、腦病或精神疾病史」人士、「曾在任何注射後暈倒」人士等等。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

（陳肇始facebook專頁圖片）

陳肇始遺憾不實資訊損害香港利益

陳肇始在其Facebook專頁稱，有虛假信息稱「只要打針前不用手指彈走全部氣泡…氣泡打入血管，就好容易心臟出事或腦中風！」她澄清，社區疫苗接種中心醫護人員在注射疫苗前，必定會確保方法正確，包括針筒和針咀內沒有空氣。而採用肌肉注射方式接種新冠疫苗，毋須經由血管，所以不會將空氣注入血管內，不會引致心臟病或腦中風。

她表示，網上流傳的不實資訊，罔顧市民健康，「損害香港利益，令人遺憾！大家必須小心防範！」她提醒正確認清疫苗資訊，最穩妥的方法是向醫護人員查詢，及從官方渠道獲取正確訊息。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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衞生署製作最新的宣傳單張，詳列不應接種兩種疫苗的人士，以及在接種前應先諮詢醫生的人士。（政府文件）

另外，衞生署製作最新的宣傳單張，詳列不應接種兩種疫苗的人士，以及在接種前應先諮詢醫生的人士。例如在接種科興疫苗前，「慢性疾病的急性發作期」人士、「過敏體質」人士、「糖尿病患者或有家族史」人士、「驚厥、癲癇(腦癇)、腦病或精神疾病史；或有這些病症的家族史」人士，都應先諮詢醫生。

衞生署製作最新的宣傳單張，詳列不應接種兩種疫苗的人士，以及在接種前應先諮詢醫生的人士。（政府文件）

而在接種BioNTech與復星醫藥的復必泰疫苗前，「曾在任何注射後暈倒」人士、「有出血問題、容易出現瘀青」人士、「由於HIV感染等疾病或使用影響免疫系統的藥物(如皮質類固醇)，令免疫系統減弱」人士、「懷孕期或哺乳期女性」，都應先諮詢醫生。