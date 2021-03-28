全日空「疫市」新搞作　網上拍賣餐車一架逾8000蚊　2天售罄

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-03-28 21:46

全球疫情遲遲無法控制，也讓日本航空龍頭「全日空」需要開源節流。他們現在除了派遣部分地勤和空服員到農地幫忙；甚至連廢棄飛機上的操縱桿、座椅都拿來賣。全日空最新網拍的商品，是全新的機上餐車，一組要價115,500日圓（約8,186港元），兩天內賣光。

想要出國旅行嗎？在家也可以過過乾癮。全日空航空公司員工：「下面放飲料上面放冰塊點心。」 這是日本全日空飛機上的餐車！而且還是全新，沒開封過的。全日空的餐車出現在日本網路賣場，儘管一輛要價115,500日圓，卻還是在兩天內銷售一空。

購買餐車客人：「為什麼家裏有這個東西呢，因為女兒說想玩空姐扮家家酒。」在家推着一米高的餐車趴趴走，這滿足了不少人想當空服員的夢想，而且這輛餐車上頭印了全日空的LOGO，更增添了現實感，只是餐車該怎麼使用？

全日空最新網拍的商品，是全新的機上餐車，一組要價11萬5500日圓（約港幣8209元）。（ANA官網）

我們請全日空的空服員來示範。全日空航空公司員工：「剎車是紅色標示明顯很好認。」 記者旁白：「可以放小孩子玩偶，防災用品甚至枕頭棉被也放得進去。」

就算不是推着玩，餐車也能拿來當置物櫃用。只是全日空出售的不只機上的餐車，過去還曾把廢棄機型的操縱桿、豪華經濟艙座椅這些機上物品拋售。這麼做，當然是為了開源節流。全日空航空公司員工：「因為沒什麼工作可做，希望可以盡快為社會做出貢獻。」

國際航線幾近停擺，全日空甚至還派遣空服員到農場幫忙，降低人事成本；這些空服員，還得剝皮、製做蜜柑汁。疫情重創全球航空業，也讓全日空想盡辦法求生存。

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