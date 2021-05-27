中美貿易｜劉鶴戴琪首度通話傳遞兩個信息　兩個細節值得琢磨

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-05-27 16:13

中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴和美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）香港時間5月27日首度通話。中國官媒《經濟日報》微信公眾號「陶然筆記」5月27日發表評論文章指出，中美經貿領域恢復溝通傳遞出兩大信息。

這是繼2020年8月25日之後，中美經貿領域牽頭人首次進行通話，也是美國總統拜登（Joe Biden）就職以來，中美經貿領域的首次高層級溝通。

文章指出，中美在貿易領域溝通恢復傳遞出兩大信息：一方面，經貿合作在中美關係中的穩定作用依然重要，對中美兩國關係正常化、保證中美關係不出軌、不越紅線十分重要。

另一方面，中美之間的分歧仍有不少，突破眼下的局面需要更深入的溝通。中美經貿協議的達成已經給中美其他領域的分歧管控開了個好頭，朝着合作的方向走，利益的蛋糕自然會越做越大。這有利於中國，有利於美國，有利於世界。

評論指出，中美經貿領域牽頭人此次通話有兩處細節值得琢磨。

一個細節是通話時間。中方消息最早是中國商務部網站於北京時間5月27日9時35分發出，而美國貿易代表辦公室（USTR）新聞官則於美國當地時間26日晚上22時15分透過社交媒體發出消息。

前後不到一個小時，雙方釋放消息的時間基本同步，也是新聞稿中「平等和相互尊重」的某種體現。

另一個細節是，在這次通話中，雙方並沒有提及「第一階段經貿協議」。中美是將在接下來的溝通中提及，還是另有考慮，耐人尋味。