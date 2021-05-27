Amazon收購MGM成占士邦「新老闆」　仍難撼動Netflix？︱新聞背後

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-05-27 17:12

亞馬遜（Amazon）5月26日宣布準備以84.5億美元收購美高梅（MGM），成為串流影音業界內的震撼消息，尤其是美高梅手上有占士邦（James Bond）、洛奇（Rocky）等知名系列電影，外界關注亞馬遜能否藉此撼動影音市場，對Netflix帶來新衝擊。但美媒分析認為，亞馬遜的新收購行動難對現有的串流影音大戰帶來巨大改變。

亞馬遜同意以8.45億美元收購美高梅的消息引來關注，圖為2021年5月26日在美高梅位於加州的辦公室大樓（Getty）

亞馬遜為何收購美高梅？

若然收購行動正式成事，亞馬遜將擁有美高梅的龐大片庫，除了占士邦、洛奇外，也包括《鐵甲威龍》、《沉默的羔羊》、《十二怒漢》等經典電影，片庫共有逾4000部電影、逾1.7萬集的電視劇集。這次高達84.5億美元的金額，將成為亞馬遜史上的第二大收購交易，僅次於2017年動用137億美元收購超級市場Whole Foods。

隨着近年電影製作公司傾向把新戲留給自家影音平台，而不再是把版權賣給Netflix、亞馬遜等公司，這也成為亞馬遜收購美高梅影業的誘因，把片庫、知識產權與人才收歸旗下，《華爾街日報》便指，此舉將能令亞馬遜更好地掌握自己在串流影音大戰的命運。

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能改變串流影音大戰嗎？

亞馬遜出此新招，被視為想「走捷徑衝擊一哥Netflix」，但美媒《巴倫周刊》（Barrons's）認為，仍難大幅改變現有的串流影音大戰局面，此因在影音大戰裏，Netflix、HBO Max近年都專注於原創內容，為此贏取大量用戶，至於迪士尼（Disney）也是靠自家動畫吸引年輕觀眾。

亞馬遜雖然也有備受好評的劇作如《透明家庭》（Transparent），但自2013年起發展自家製節目以來，整體表現始終未如Netflix般取得巨大成功。

萊特謝德夥伴公司（Lightshed Partners）分析師格林菲爾德（Rich Greenfield）認為，亞馬遜將使用可望取得的美高梅片庫與知識產權去創作新的電影、電視劇等，但需要一段長時間去做到。

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