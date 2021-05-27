育兒無後援？　日本女主播確診仍續與兩歲女兒同睡　終全家中招

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-05-27 19:00

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續在全球延燒，至今都還沒有消退跡象，日本一名女主播因為導播老公被同事感染確診，自己也不幸中鏢，一家3口只剩2歲女兒沒事，但因為找不到後援，沒辦法把女兒隔離開來，最後全家人都確診。

日本女主播赤江珠緒2020年感染新冠肺炎，源頭是被在電視台工作的導播老公傳染，她雖然出現味覺失調、發燒等症狀，但當時為了照顧2歲的女兒，一直在做家事沒有休息，連睡覺都繼續和女兒一起睡，等到檢驗報告出爐，2歲的女兒是陰性，醫護人員強烈建議她和女兒必須要分開住，避免孩子染疫。

點擊放大瀏覽赤江珠緒照片▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

但因為赤江珠緒在東京沒有親戚，娘家又遠在關西，且父母年事已高，無力照顧2歲的女兒，只好把女兒帶在身邊自己顧，確診後她在家隔離，症狀卻從輕度轉為中度，最後必須住院治療，10天後狀況改善，檢驗結果也呈現陰性，出院前她替女兒篩檢，才發現女兒也曾經受到感染，但僅有咳嗽，並沒有其他不適。

在恢復健康後，赤江珠緒坦言一直不敢透露太多疫情相關資訊，擔心會遭到側目，直到後來發現電視上所謂的專家說法，和自己在醫院裏得到的資訊差別太大，恍然大悟電視上邀請的專家都不是第一線人員，真正面對疫情的醫護人員忙着在醫院治療病患，根本沒時間說出疫情真正狀況，自己才決定跳出來傳播正確訊息。

日本民眾及領導人在疫情持續期間的日常生活▼▼▼

+ 14 + 14 + 14

【延伸閱讀】日本疫情︱無人島人在野 三男子為避疫去九州荒島生活一個月（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11 + 11 + 11

【延伸閱讀】日本小鎮用192萬防疫經費製造「巨型魷魚」吸引遊客 民眾轟浪費（點圖了解更多）▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】