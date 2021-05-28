澳媒：澳洲棉花大豐收　卻苦於失去最大市場中國

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-05-28 13:04

經歷了去年的產量跌至40年新低，今年降雨充沛的澳洲將迎來棉花大豐收。不過，目前擺在澳洲棉農、棉商面前的緊迫問題，就是失去最大的中國市場之後，貨賣給誰？

據澳洲廣播公司（ABC）5月27日報道，由於3月份的大範圍降雨，澳洲棉花產量將有所回升。這一季的全國產量已是去年的4倍，價值15億澳元。

這是因為，去年澳洲棉花產量不到60萬包，為40年來最低水平。棉農阿米蒂奇（Stuart Armitage）説，在7年乾旱之後，去年是最艱難的一年。「我們去年坐吃山空，收入相當低，也沒有任何儲備。」

而過去12個月，許多棉花種植區的乾旱狀況有所緩解。今年，種植者已採摘280萬包。近幾個月的大雨和洪水或使下一棉花季產量成為歷年最高之一。

澳洲棉花協會首行政總裁凱（Adam Kay）説，在大範圍降雨之後，行業對下一季產量的預期從200萬包增加到400萬包。

他也提到，在很大程度上，昆士蘭州中部地區錯過了夏季的大量降雨，目前「仍然很艱難」。

與此同時，澳洲棉花還得面臨「銷路難」。

澳媒寫道，澳洲棉花產量的復甦，由於失去最大的中國市場而黯然失色，中國市場曾一年價值8億澳元。而這一季的澳洲棉花都無法賣去中國，所以不得不在其他地方尋找新市場。

凱聲稱，中國紡織廠已被「警告」不要購買澳洲棉花。

但中國曾經承包了澳洲七成棉花產量，擺在凱等人面前的任務很緊迫：「我們必須繼續努力實現市場多元化，因為明年我們將迎來大豐收，我們必須確保它們有個去處。」

他透露，「（棉商正琢磨）越南、孟加拉國、印尼、泰國、韓國等地市場，試圖取代美國和巴西等競爭對手的棉花（生意）。」