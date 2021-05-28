新冠肺炎｜研究所泄漏論不再只是陰謀論？　為何突然再被「炒作」

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-05-28 12:28

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發約一年半，病毒的源頭仍然是一個謎。起初有人質疑可能是從武漢病毒研究所泄漏，一度被視為是陰謀論，但如今美國再極力要求調查，不放過任何一個可能。到底為什麼這種論述突然再被「炒作」？

為什麼有人認為新冠病毒是從武漢病毒研究所泄漏？研究所逾十年一直研究蝙蝠的冠狀病毒，而且與最初發現疫情的華南海鮮批發市場只是相隔幾公里，因此有人懷疑病毒是從研究所傳播到海鮮市場。美國前總統特朗普（Donald Trump）對此說幾乎深信不疑，但主流媒體都以「陰謀論」標籤這種論述，就此拋諸腦後。

圖為2021年2月9日，中國湖北省武漢市的華南海鮮批發市場。（Getty）

只是美國媒體最近披露的一份情報報告再讓「研究所泄漏論」重新浮面。《華爾街日報》5月23日引述情報報告指，2019年11月，武漢病毒研究所有三名研究員因為不適到醫院求診，病徵跟新冠肺炎和普通季節疾病一致。加上「特朗普因素」已經不再存在，美國輿論愈來愈開放接受不同的假設。

起初，（就疫情源頭）發聲面臨很多壓力，因為（研究所泄漏論）與陰謀論和特朗普支持者扯上關係。最初只有很少理性討論。 耶魯大學免疫學家岩崎明子（Akiko Iwasaki）

單憑《華爾街日報》描述的情報卻仍然難以作出任何定論。美國情報界對病毒來源持不同意見。國家情報總監辦公室5月27日表示，美國情報界仍然未知病毒何時何地如何傳播，但其中兩個部門相信是來自動物，一個部門則認為是來自研究所。

科學家對病毒的起源同樣是眾說紛紜。世界衛生組織（World Health Organization）年初曾派出專家組到武漢實地考察，最終認為「研究所泄漏論」是「非常不可能」發生。不過有科學家批評世衛的報告沒有認真看待「研究所泄漏論」。如今，除了世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示對所有假設都保持開放以外，國家過敏症和傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）也稱「未信服」病毒是源於自然。

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美國總統拜登（Joe Biden）指示情報部門90日內提交病毒溯源報告，但今次是否真的會發現新線索？《紐約時報》27日報道，情報官員向白宮表示，有大量未經審視的證據需要額外進行電腦分析。白宮希望盟友和夥伴動用人力網絡尋找研究所內的真相。不過報道提到，現任和前任情報官員都強烈質疑，未必會從截取通訊找到電郵或短息證實是研究所泄漏。

中國將「研究所泄漏論」視為陰謀論和虛假信息。外交部發言人趙立堅批評美國「要一提到疫情，就對中國進行抹黑攻擊」，並反建議美國邀請世衛專家赴美調查。《環球時報》的評論也提到，美國「通過自己和盟友控制的輿論工具反復將注意力朝着中國的武漢、特別是朝着位於該市的實驗室引導、聚焦，這顯然是政治操作。」

撇開所有政治因素，追尋病毒源頭是有必要的。知道源頭才能學懂教訓，有助避免釀成下一場災難。如果證實是來自動物，將影響到捕獵野生動物等活動；如果是來自冷藏食物或實驗室，則對國際貿易或科學研究構成帶來後果。科學家曾經成功找到嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS，俗稱沙士）和中東呼吸綜合症（MERS）的病毒源頭，但都不代表今次能夠順利得出結論。圖蘭醫學院的病毒學家加里（Robert Garry）說，「有時你很幸運，有時你不會」，並指溯源可能需時「數以十年計」。