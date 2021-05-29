中美競爭｜舒默：美國參議院6月8日審議抗衡中國科技法案

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-05-29 03:43

美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）5月28日表示，參議院會於6月8日恢復審議提高美國在科技競爭力的法案，抗衡中國的競爭力。

參議院27日曾嘗試通過總額達2500億美元的《2021年美國創新及競爭法》（ United States Innovation and Competition Act of 2021，USICA）法案，但共和黨人認為舒默和民主黨沒有給予足夠時間考慮修正案，因此被迫推遲表決。

有關法案旨在處理美國落後中國競爭對手的多個科技領域，包括半導體生產，其中一項重要條款旨在解決半導體短缺問題。這個長達1400頁的計劃，是之前一個名為《無盡前沿法案》（Endless Frontier Act）的一部分。

法案項下政府將撥款支持以下環節：

・撥款520億美元，支持美國本土半導體生產；

・撥款810億美元改革美國國家科學基金會（National Science Foundation），涵蓋 2022至2026財年；

・撥款169億美元，支持能源部加強研發，以及支持關鍵科技方面的能源相關供應鏈，涵蓋 2022至2026財年；

・撥款100億美元，支持美國太空總署（NASA）人類登陸系統計劃（Human Landing System Program）。

2021年4月22日，美國參議院多數黨領袖舒默出席記者會。（AP）

該法案亦提出以外交手段，抗衡北京日益增長的全球影響力，加強與盟友合作，並增加美國在國際組織中的參與。舒默形容法案「將促進美國的創新，並且維持我們的競爭優勢，不僅為了今後幾年，也為了未來世代」。

共和黨人整體上支持法案的實質內容，但認為需要時間斟酌修改內容。法案假如在參議院成功闖關，就需要獲眾議院通過，再交由總統拜登（Joe Biden）簽署生效。