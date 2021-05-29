拜登上任後首份預算案　6萬億美元「願望清單」｜新聞教室

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-29 19:05

美國拜登政府5月28日2022財政年度預算案，規模達6萬億美元。白宮稱這個預算案將有助美國經濟由上至下增長，以下是當中內容摘要：

課稅

企業稅率擬由21%調升至28%，資本利得稅最高稅率由23.8%升至43.4%。

政府預計通過更嚴厲的稅收執法，可節省7,000億美元。

兒童稅收抵免持續至2025年。對醫療保險、以及需照顧兒童的低收入者及家長的稅收抵免，將永久延長。

預算案沒提及個人稅寬減，這個安排料在2025年期滿。撤銷州及地方稅（SALT）抵扣1萬美元限額亦未有提及。民主黨人是反對這個限額。

美國新冠肺炎疫情：圖為5月19日美國一名男子在麻省的大型接種診所接受第二劑新冠肺炎疫苗注射。（AP）

醫療衛生

預算為美國衞生與公共服務部門撥款近1,320億美元，較2021財年增加250億美元。這反映當局優先事項，例如在疫情防範，以及減少醫療保健方面種族差異的計劃的支出增加。

能源與環境

華府擬投資超過360億美元對抗氣候變化。預算案將綠色能源支出與就業增長連結起來，為相關勞工撥款估計20億美元，另針對清理廢棄礦坑和鑽油井投資5.8億美元，將創造25萬個職位。

拜登建議撥款1,710億美元，用於研發，致力讓國家發電減少使用化石燃料，實現2044至2052年淨零碳排放的目標。預算案亦在一些傳統項目增撥款項，用於改善水資源設施，以及提高淨化污染社區的可用資金。

美國總統拜登在新的財政預算案中預留資金，用於增強美國核武庫，以及發展未來作戰能力等。圖為美軍Facebook專頁5月17日發布的照片。

國防

拜登政府要求向國防部撥款7,150億美元，集中應對中國和俄羅斯，對阿富汗與中東地區的重視減低。此外建議為「太平洋威懾倡議」（PDI）撥款51億美元，大部分資金將用於資助亞太區因應中國的行動。

基礎建設

政府要求撥款6,500億美元的基礎設施投資，包括對逾3萬公里高速公路和街道、修復與重建橋樑。此外政府會將巴士和火車進行「舊換新」、政府用車改用電動車、擴大電動車的稅收抵免，以及在2030年前建成50萬座充電站等。

移民

拜登要求國會批准向中美洲投資8.61億美元，以應對來自那些國家的移民潮。以外要求撥款100億美元，協助全球各地難民以及流離失所的人。

美國將以這筆預算安置12.5萬難民，以及讓邊境安全現代化加快。

美國基建日漸老化。（Reuters）

農業

農業部預算提高至279億美元，以對農村網絡、水資源設施和改善森林管理等進行升級、開發農業技術以增加產量。

教育

教育部預算擬增40.8%至1,028億美元，當中包括對高度貧困的學校提供200億美元資金。

法治

自從2020年5月美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）被警察跪壓頸部致死後，司法部把改善警察與社區關係列為優先，預算年增5.6%。這些資金會用於促進監獄替代方案以及支持社區計劃。因1月6日美國會山莊發生騷亂，華府亦要求再撥款1億美元，用於打擊國內恐怖主義。

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資訊科技安全

美國網絡安全與基礎設施安全局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency）需更多資源應對俄羅斯和中國的威脅，建議它獲額外1.1億美元。此外為一個新的網絡應對和恢復基金（Cyber Response and Recovery fund，暫譯）提供2,000萬美元。當局亦會向近期受黑客攻擊的機構和企業撥款7.5億美元（如SolarWinds等）以協助它們收窄科技上的差距。

太空

美國太空總署（National Aeronautics and Space Administration，NASA）將獲得額外6.3%的資金，支持人類、機械人對月球及火星的探索，將為航空研究和氣候科學提供資金，包括加強氣候衛星監測的計劃。