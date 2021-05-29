拜登6萬億美元預算案　進一步推高財赤通脹　美國會闖關結果難料

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-05-29 23:05

美國總統拜登（Joe Biden）5月28日提出6萬億美元預算案，以「重新定義」（reimagine）美國經濟、與中國抗衡。這將讓美國背負歷來最多的債務，且須先經國會同意。不僅在野的共和黨，連拜登部分支持者也警告，已準備從新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情中恢復的經濟，或又會陷入通貨膨脹的漩渦。

拜登這份年度預算案更像是一份願望清單，或一種說明施政優先順序的方式，最終決定預算分配的還是國會，而拜登所屬的民主黨目前只在國會佔微幅優勢。

共和黨對中央政府能扮演任何重要的新角色都抱持懷疑態度。眾議院共和黨領袖凱文・麥卡錫（Kevin McCarthy）稱這是「我一生所見最魯莽且最不負責任的預算提案」。共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）28日也說它是「社會主義白日夢」。

許多民主黨人希望拜登利用民主黨在國會的微幅優勢來推動變革性的法案，但共和黨人態度強硬，企圖擋下拜登提出的多數提議。

反對原因

拜登預計，美國國債未來10年將再增加14.5萬億美元。根據拜登的藍圖，預期債務佔年度本地生產總值（GDP）的百分比很快會超過第二次世界大戰結束時的水平。

圖為美國總統拜登5月28日在馬里蘭州登上空軍一號時，站在飛機門前豎起拇指。（AP）

包括前財長薩默斯（Lawrence Summers）在內一些經濟學家警告，如此大規模的政府支出或會推高通脹，迫使美聯儲（Fed）加息，從而增加經濟衰退的風險。

白宮經濟顧問委員會（CEA）主席勞斯（Cecilia Rouse）承認經濟正出現通脹飆升，稱隨着時間過去，年度通脹率最終將穩定至約2%。白宮亦估計，增加稅收能夠在15年內完全抵消赤字。不過批評人士對此仍持懷疑態度。

闖關難題

國會須在9月底前頒布新財政預算案，否則部分政府機構可能斷錢停擺。拜登所屬的民主黨在眾議院佔多數但僅比共和黨多8席。而在參議院更是只比共和黨多1席，優勢甚微。

圖為5月28日，美國華盛頓國會外的和平紀念碑。 (Reuters)

預算案只需要過半數、51票就能通過，與其他需要大多數贊成票才能通過的法案不同。這意味着它有機會在沒有共和黨人支持的情況下通過。不過要確保獲得所有民主黨人支持也不是一件容易的事，如增加軍費開支一項就在民主黨內出現不同聲音。