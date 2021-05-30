美國會議員提交跨黨派法案　加強美台關係

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-05-30 09:00

美國共和及民主兩黨國會議員5月28日聯名提出《台灣外交審查法案》（Taiwan Diplomatic Review Act），旨在加強美國同台灣的關係，包括要求將「台北駐美經濟文化代表處」更名為「台灣駐美代表處」，並向台灣外交官發放外交簽證等。

有關法案由加州民主黨議員舍爾曼（Brad Sherman）和俄亥俄州共和黨議員夏伯特（Steve Chabot）共同提出，並獲得多名跨黨派議員支持。

他們在聲明表示，美國的政策是將台灣稱為「台灣」，而不是「台北」或「中華台北」。《台灣關係法》規定美國維護和促進美台人民之間廣泛、密切和友好關係的政策。

根據《台灣外交審查法案》內容，美國國務卿需與台灣美國事務委員會磋商，將該委員會在華盛頓的代表處更名為「台灣駐美代表處」。

舍爾曼稱，目前台灣官員和外交官訪美時只獲簽發投資者簽證，而不是外交簽證，認為這個情況不能準確反映他們作為台灣官方代表在美國的目的。因此《台灣外交審查法案》提出設立一個僅適用於台灣官員的新簽證類別，這不僅有利於台灣駐美代表，而且亦鼓勵美國和台灣官員之間更緊密的政府級別聯繫。

夏伯特指出，《台灣外交審查法案》「將確保台灣駐美代表得到應有的尊嚴，加強國會對台灣政策的監督，隨着美台關係日益密切，這項重要的立法將為雙方互動帶來必要的改善。

台灣外交部29日感謝美國國會兩黨議員採取「各項友我作為」，表示美國國會長期以來透過立法等方式就台美關係重要議題表達正面友好立場，台方未來將持續關注法案的後續進展，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，穩健深化台美實質夥伴關係。