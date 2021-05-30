英國有意支持拜登的全球最低稅率　但要求向美國科技公司徵稅

撰文： 陳放 最後更新日期： 2021-05-30 10:24

英國有意與拜登（Joe Biden）政府就全球最低稅率達成協議，但是要求在大型網絡科技巨頭的稅收中分一杯羹。據路透社5月29日報道，英國財政大臣辛偉誠（Rishi Sunak）表示，將與美國就稅收達成協議，但大型科技公司將不得不支付其公平份額，以換取英國支持華府的企業稅提案。

根據美國財政部4月7日公布的《美國製造稅收計劃報告》（Made in America Tax Plan Report），拜登政府正在聯合其他國家實施15%的全球最低企業稅率，這一稅率遠低於G7的水平，但是高於愛爾蘭等避稅天堂的稅率，因此有助於幫助大多數國家免除稅基被侵蝕的風險。

目前，經濟合作與發展組織（OECD）一直在研究如何遏制稅基侵蝕，並與全球140多個國家進行全球最低企業所得稅稅率的談判，但是進展並不順利。因此，如果有美國政府的強勢推動，一項涵蓋全球大多數國家的企業最低稅率協議或將就此誕生。除了一些海外避稅天堂以外，全球大部分國家都將因此而受益。

英國想要用加入該協議作為籌碼向美國的大型網絡科技公司徵稅。目前，國際稅收合作的兩大方向正是稅基侵蝕問題和大型網絡科技公司如何繳稅問題。辛偉誠表示，他希望「為英國的大街小巷創造公平的競爭環境」，英國正在考慮單獨徵收網上銷售稅。