美國NASA火星無人直升機「機智號」第6次飛行遇故障

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-05-30 17:05

美國太空總署（NASA）火星無人直升機「機智號」（Ingenuity）5月27日完成在火星上的第6次飛行。「機智號」的導航系統在飛行過程中發生故障，持續出現大幅度晃動，幸最終仍安全着陸。

Just keep flying 🚁#MarsHelicopter completed its 6th flight. Despite unexpected motion from an image processing issue, Ingenuity muscled through the final ~65 meters of its 215-meter journey, landed safely & is ready to fly again. The chief pilot explains https://t.co/533hn7qixk pic.twitter.com/IHkkjXaHDd — NASA JPL (@NASAJPL) May 27, 2021

遙測技術顯示，「機智號」起初順利完成飛行150米，不過後來速度有變，持續出現傾斜和搖擺不定，且在安全着陸前翻轉，並有大量電力損耗。惟最終也完成了最後65米的飛行。

「機智號」首席控制員格里普（Havard Grip）指出，「機智號」最終能夠安全着陸主要涉及2大原因，分別是飛行控制系統有足夠的穩定性，以及降落的最後階段停止使用攝像鏡頭拍攝的圖像導航。

「機智號」4月3日成功地降落在火星表面，4月19日首度升空時，只用導航相機拍攝黑白照片，4月23日則傳回的首張彩色空拍照，這也是航空載具首度在火星的空中拍攝彩色照片。