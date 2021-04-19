機智號直升機在火星成功試飛　人造飛行器首次太空飛行

撰文： 明日科學 最後更新日期： 2021-04-19 19:19

根據CNET報道，美國太空總署（NASA）噴氣推進實驗室在Twitter上宣布，機智號（Ingenuity）已於4月3號成功地降落在火星表面，這是火星任務部署進度的最高潮，更不用說距離我們2.93億英里，在毅力號探測器離開地球到達火星長達7個月的旅程中的所有經歷。（編按：美國太空總署19日公布，機智號已在火星完成首次試飛）。

↓以下是美國太空總署任務控制室的直播片段，所有科學家及工作人員表現興奮：

一旦 NASA 團隊準備好讓機智號直升機嘗試第一次飛行測試，毅力號將收到JPL任務小組最後的飛行指令，並轉發給機智號。有幾個因素將決定飛行的確切時間，包括MEDA（火星環境動力學分析儀）儀器測量當地風場狀況。如果所有最後自我檢查結果都顯示正常，機智號的螺旋槳將以2,537rpm轉速升空。以秒速約3英尺（約1公尺）爬升後，直升機將懸停在地面上方約10英尺（3公尺）處長達30秒後下降，回到火星地面。

NASA機智號飛行計劃展開（美聯社）

機智號的溫度會降到華氏-130度

根據美國太空總署聲稱，在它墜落前，機智號一直以來都依靠毅力號探測器來保持電池充電，也會使用探測器的恆溫控制加熱器來保持溫度，不過在機智號與毅力號斷開連接後，它的溫度會降低到華氏-130度左右，不過幸好機智號可以用自己的加熱器來保暖，且還有太陽能電池板來為電池充電，但對於美國太空總署的工程師來說，這仍然是一個令人感到煎熬的的等待任務。火星直升機專案總工程師鮑勃·巴拉拉姆（Bob Balaram）在一份狀態更新中說：「天才團隊正焦急地等待第二天從直升機上傳來的最新消息。」

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初步的飛行計畫即將展開

如果一切順利的話，機智號團隊將繼續檢查直升機的溫度和電池性能，之後它才會開始初步的飛行計畫，工程師鮑勃·巴拉拉姆（Bob Balaram）狀態更新中：「如果一切看起來都不錯，那麼它就會進入下一步，也就是解鎖轉子葉片以及測試所有的電機和感測器。」根據官方的一條貼文表示該機智號隨時都有可能發生變化，一旦真的發生了，也將表示人類有史以來第一次通過遠距離遙控的方式讓機智號在距離地球好幾億公里的地方進行控制飛行。

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