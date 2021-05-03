NASA機智號直升機火星任務延長　將離開毅力號助尋微生物跡象

撰文： 臺北天文館 最後更新日期： 2021-05-03 22:32

經過一個月的技術測試，證明可以在火星上進行機智號的動力控制飛行之後，NASA賦予機智號直升機新的任務，在毅力號探險車前方偵察，致力於資料蒐集以協助毅力專注執行其科學任務，尋找過去微生物曾經存在的跡象。

機智號將進行的偵察方式未來可能對人類的探測任務也有幫助，它可以為探測者找到最佳的穿越路徑，並搜尋人類不可能到達的位置。

NASA表示，這個重達4磅（1.8千克）的迷你直升機在周五成功完成了原計劃的五次飛行中的第四次，而且比以往幾次都飛得更快、更遠。

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第五次飛行將在近日進行，之後機智號任務將再延長一個火星月（最初計劃為一個月）。之後機智號任務是否繼續下去，將取決於它的性能狀態是否良好，不會對毅力號的探測任務造成阻礙。

之後機智號將面臨一個嚴酷挑戰，抵禦溫度驟降至零下華氏130度（零下攝氏54.4度）酷寒的火星之夜， 因為機智號的設計是使用太陽能加熱器以保持溫暖，但是這種加熱器只能使用一個月，工程師不確定在它破裂之前可以經歷多少次凍融循環。

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依NASA的計劃，未來毅力號將離開2月18日降落的位置Jezero隕石坑，這表示毅力號將駛離機智號直升機、超過可以通訊範圍。

儘管如此，NASA還是希望毅力號在發現一塊岩石露頭後能停留在該地區一段時間，他們認為火山口的岩石露頭可能包含一些最古老的物質，NASA希望在7月毅力號就能收集到第一個樣本。

自從4月19日首次飛行以來，機智號的成功就吸引了公眾的目光，儘管如此，NASA表示這都只是毅力號和機智號一次偶然而且短暫的結盟。

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