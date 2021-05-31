歐洲議員：美國挑撥歐盟與中俄關系　弱小的歐盟正掉入陷阱

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-05-31 03:06

歐洲議會議員華萊士（Mick Wallace）5月29日在Twitter賬號上發布一段自己在議會發言影片。華萊士在發言時認為，美國在歐盟、中國和俄羅斯之間挑撥離間不僅僅是為了孤立中俄，也是試圖讓歐盟更加依賴美國，而歐盟正在掉入這個陷阱。

華萊士當日講話以歐盟與俄羅斯關係為主。其在一開始提到歐洲議會所提交的關於歐盟與俄羅斯關係發展走向的報告書草稿。

#EuropeanParliment Report on #EU/#NATO cooperation stresses partnership stands for democracy, freedom + Human Rights -The truth is different. NATO + it's members have carried out Wars of Aggression, Regime Change Wars, Armed Terrorists + illegally targeted people with Sanctions.. pic.twitter.com/Qo8euByM5w — Mick Wallace (@wallacemick) May 30, 2021

他認為，有些人根本不想讓俄羅斯和歐盟有任何關係，他們不相信外交或者和平，這是純粹的升級態勢和好戰，充滿了毫無根據的假設，並且脱離現實。「歐盟發佈這樣的決議和報告，怎麼能被認真對待呢。其中一些，比如制裁條款，是在違反國際法。聯合國有關不干涉其他主權國家的原則也完全被丟棄了......這份文件像一份要政權更迭的文件」。

華萊士説，你們説俄羅斯干涉美國大選，那美國大西洋理事會和民主基金會在「鼓吹宣傳」美國利益，那是不是美國干涉其他國家呢？「這麼多年來，儘管已經向戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）做出承諾，但美國和北約卻一直在侵犯俄羅斯的邊境，你怎麼能説俄羅斯比美國更有侵略性呢？俄羅斯並沒有侵入美國的邊境。」

影片到最後，華萊士還提到了中國，「美國在歐盟、中國和俄羅斯之間挑撥離間不僅僅是為了孤立中俄，也是試圖讓歐盟更加依賴美國。」

華萊士在推特上分享這一視頻時還寫道，「可悲的是，弱小的歐盟正在掉入陷阱。」