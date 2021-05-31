澳洲總理出訪新西蘭　中國問題分歧成焦點

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-05-31 02:25

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）5月30日抵達新西蘭，參加高層會談。就在幾小時前，新西蘭政府選擇支持澳洲解決與中國在大麥關稅問題上的爭端，這顯示出在如何與中國打交道方面解決分歧的良好意願。

2021年5月30日，在新西蘭皇后鎮里斯酒店舉行的澳新領導人會議上，澳洲總理莫里森（右）與新西蘭總理阿德恩（左）進行交談。（AP）

據路透社5月30日報道，此次會面是在澳新兩國因新冠肺炎（COVID-19）疫情實施旅行限制以來，莫里森和新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）15個月來首次進行面對面會晤。

報道稱，兩國在中國問題上的分歧可能會對會晤構成挑戰。近幾個月來，中國已採取行動，限制大麥、葡萄酒和牛肉等澳洲產品的進口。世界貿易組織（WTO）28日表示，將成立一個爭端解決小組，以解決大麥爭端。

新西蘭總理阿德恩此前出訪中國，表明堅持獨立外交態度，不會打壓中國企業：

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在莫里森訪問之前，新西蘭貿易部長奧康納（Damien O'Connor）表示，新西蘭政府在這場爭端中支持澳洲。當地媒體援引奧康納的話説：「新西蘭作為第三方參與這場爭端，因為它提出了對多邊貿易體系的有效運作具有重要意義的系統性問題。」

報道指出，澳洲與中國的關係在過去18個月裏降至幾十年來的最低點，此前莫里森呼籲對新冠肺炎的起源進行全球調查，還禁止使用中國科技巨頭華為公司的5G網絡。相比之下，新西蘭與中國的經濟關係一直在加強，兩國今年還升級了自貿協定。

對於「五眼聯盟」，新西蘭全國性廣播電台Newstalk ZB網站5月27日發表評論稱，西方國家要求簽署針對中國的集體聲明。真正的重點不是人權，而是他們正在玩的政治遊戲。「他們對我們不滿，我們沒有向他們磕頭。」