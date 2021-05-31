以色列右翼政黨宣布與中間派籌組政府　內塔尼亞胡或下台

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-05-31 09:32

以色列右翼政黨統一右翼聯盟領袖貝內特（Naftali Bennett）5月30日宣布，有意與中間派擁有未來黨籌組政府。若然成事，以色列將建立包含左中右派的政府聯盟，內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）將會落台。

圖為2013年3月，時任財長的拉皮德與經濟和貿易部長貝內特。（Reuters）

貝內特5月30日在電視節目上宣布，統一右翼聯盟有意與擁有未來黨籌組政府，加入談判：「內塔尼亞胡已不再嘗試籌組右翼政府，因為他非常清楚這已沒有可能。他正試圖把整個國家，押在他個人的垂死爭扎。」「我將會盡我的努力，與我的好友（擁有未來黨領袖）拉皮德（Yair Lapid）一同籌組聯合政府。」

內塔尼亞胡回應，指貝內特的做法會「危害國家」，但未有進一步具體說明。

以色列在3月舉行兩年內第4次國會大選，利庫德集團雖然勝出，但依然沒有任何政黨能掌控國會過半議席。內塔尼亞胡之後籌組內閣失敗，改由第二大政黨擁有未來黨領袖拉皮德（Yair Lapid）籌組政府。

拉皮德若要成功籌組政府，必須拉攏包括左翼的聯合阿拉伯名單（United Arab List）合作，若然成功，將組成包含左中右派的政府聯盟，而執政12年的內塔尼亞胡亦會下台。