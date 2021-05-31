以色列能否組成左中右聯盟　踢走內塔尼亞胡？

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-05-31 11:08

以色列右翼政黨統一右翼聯盟宣布，有意與中間派擁有未來黨籌組政府。若然成事，以色列將建立包含左中右派的政府聯盟，執政12年的內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）亦將下台。 但單憑「推倒內塔尼亞胡」與「結束以色列2年多政局混亂」的願望，能否真的讓截然不同理念的政黨化解矛盾，走向合作？

圖為3月24日，中左翼政黨擁有未來黨領袖拉皮德在大選後於以色列特拉維夫的政黨總部發表講話。（Reuters）

統一右翼聯盟領袖貝內特（Naftali Bennett）5月30日於電視節目上表示，有意與擁有未來黨籌組政府。他指出內塔尼亞胡很清楚以色列無法籌組右翼政府，是時候結束以色列的政局混亂。

以色列自2019年大選以來，勝出的政黨都因無法籌組政府，需要重新大選。2021年3月以色列舉行兩年來第四次大選，內塔尼亞胡所屬的利庫德集團雖獲勝，但同樣未能取得國會過半議席。

內塔尼亞胡在組閣失敗後，改由第二大政黨擁有未來黨領袖拉皮德（Yair Lapid）籌組政府。拉皮德必須在6月2日前完成組閣，若然籌組失敗，將很有可能在2021年再度大選。

圖為5月30日，以色列總理內塔尼亞胡發表講話。若拉皮德組閣成功，內塔尼亞胡將會下台，結束12年的領導。（Reuters）

早前發生的以巴衝突，被視為是內塔尼亞胡為分散國內注意力，和加大國內政黨磨擦，阻止拉皮德拉攏各黨的策略。不過貝內特的突然轉向，意味即使是右翼政黨，亦已厭倦多次重覆大選，及內塔尼亞胡的長年執政。

不過，拉皮德能否真正成功籌組政府仍然未知。因為與拉皮德相比，貝內特的政治理念其實更接近內塔尼亞胡，雙方仍需要磋商談判。拉皮德目前需要拉攏包括右翼聯盟、中間派的藍白黨（Blue and White）、左翼的工黨及梅雷茲黨（Meretz），同時要取得阿拉伯共同名單（Joint List）的支持，這會是一件艱鉅工作。

阿拉伯共同名單早前曾表示有意與拉皮德合作，但在以巴衝突爆發後一度表示猶豫。

而即使成功組閣，因各黨意識形態相差太遠，聯盟將可能十分脆弱。外界認為拉皮德目前的最大勝算，是以恢復經濟及尋求穩定為主軸，配合「推倒內塔尼亞胡」及妥協下吸引各黨支持。多方能否達成協議，將在一星期內揭曉。