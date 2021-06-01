美國前高官：九成美國人敵對中國　拜登對華政策近期難改變

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-06-01 01:04

中美關係前景如何？美國前高官認為，約90％的美國公眾對中國持懷疑甚至敵對的態度，拜登（Joe Biden）政府在2022年中期選舉前改變對華政策的可能性不大。

曾任美國駐華公使和助理國防部長、現任布朗大學高級研究員的傅立民（Charles Freeman）日前接受中國媒體《中國新聞周刊》專訪，對中美關係的現狀與前景發表了自己的看法。

在《中國新聞周刊》5月30日公佈的專訪中，傅立民表示，拜登政府將在很大程度上延續特朗普（Donald Trump）政府時期的對華政策，但不排除對一些嚴重損害美國利益的政策進行局部調整；而從長遠看，美國會面臨愈來愈多的「必須與中國合作」的領域。

傅立民指出，現在美國大多數人的觀點已經變了，大約90％的美國公眾對中國持懷疑甚至敵對的態度，這是中美關係四五年來總體趨勢發展的一個頂峰。

傅立民認為這是非常不幸的，他不認為中美兩國民眾真的「感知」到了對方，而是產生了各種各樣的誤解。

傅立民強調，瞭解中國的歷史很重要，在大多數時候，中國滿足於治理自己疆域內的事務。「所以我認為中國不是窮兵黷武的國家，它和冷戰中的蘇聯不同，和近代以來的日本、德國不同，甚至和英國不同。」

2021年5月30日，美國總統拜登在特拉華州出席美國陣亡將士紀念日活動並發表講話。（AP）

然而，傅立民認為，2022年中期選舉前，拜登改變對華政策的可能性不大。

他解釋説，拜登面對着一個勢均力敵的參議院和優勢不大的眾議院；他贏得了大選，但有將近一半民眾沒有選擇他，甚至不接受選舉結果。另一方面，中美關係問題在分裂的美國社會中存在廣泛共識，拜登很難在這種情況下改善中美關係。

事實上，拜登現在陷於美國國內政治中，利用兩黨對中國採取更強硬政策上的一致立場，對他而言是有利的。這樣他就可以跨越黨派障礙，得到共和黨人的配合。

拜登對華政策有沒有可能改變？傅立民認為，這取決於2022年中期選舉。如果民主黨人在參眾兩院取得更大優勢，拜登會有更多的空間去改變政策。

記者提問稱：所以從較長的周期來看，我們可以對中美關係保持樂觀，但在2022年之前，拜登會繼續特朗普的對華政策？

傅立民回答説：「我很遺憾，但情況就是這樣。在大多數領域，這種政策傷害美國比傷害中國更甚。」