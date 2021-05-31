美國口罩生產商抱怨與中國無法競爭　企業料紛紛倒閉

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-05-31 12:12

在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響全球之際，美國媒體5月29日刊發文章指出，美國口罩生產商抱怨與中國無法競爭，迫使企業破產。

圖為2020年3月25日，在伊朗首都德黑蘭，工作人員查看中國援助的醫療物資。（新華社）

據美國《紐約時報》5月29日報道，新冠肺炎疫情發生初期，美國20多家企業開始湧入該行業製造口罩，而現在，這些企業無法與中國競爭。口罩需求的減少一定程度上與美國疾病控制和預防中心（CDC）放寬防疫限制的規定有關，但行業專家指出，更大的因素源於2021年早些時候，來自中國價格便宜的醫療裝備開始湧入美國市場。

《紐約時報》認為，中國口罩供過於求迫使美國企業破產。「來自中國的有關醫療產品價格如此之低，有時甚至僅為美國工廠生產同類產品價格的十分之一，以至於（美國）國內企業幾乎沒有生存的機會」。

最近幾周，至少有三家美國企業停止生產口罩和醫用防護服，還有幾家企業大幅縮減生產規模。位於維珍尼亞州的醫用口罩製造商Premium-PPE共同擁有人迪利（Brent Dillie）説，「我們行業正處於『打碎玻璃』模式，再過6個月，我們有許多人就要走了，如果下次再出現突發衛生事件，這對美國來説可不是件好事。」

類似的例子不在少數。美國口罩製造商協會（American Mask Manufacturer's Association）表示，其27個成員企業已解僱了50%的員工。而如果華盛頓不採取一致行動，這些企業中的大多數將在未來兩個月內倒閉。

美國口罩製造商協會主席阿姆斯特（Lloyd Armbrust）稱，「我們現在需要政府的支持，因為甚至在立法者有機會解決這一問題之前，來自中國的不公平壓力都將扼殺這一新興行業。」

「這是一場全面的經濟戰，」佛羅里達州醫療公司DemeTech副總裁阿奎羅（Luis Arguello Jr.）稱，「中國是要確保這個行業裏沒人能生存下來，到目前為止，他們正在取得勝利。」