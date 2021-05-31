新西蘭與澳洲會談　「兩國一家親」背後的中國議題｜新聞背後

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-05-31 16:34

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）5月31日到訪新西蘭，與總理阿德恩（Jacinda Ardern）舉行會談。這是自兩國爆發疫情以來，兩國領導人的首次會面。兩人會面的主題是如何在疫情後重啟經濟，但外界把中國議題視為雙方會談的焦點。

圖為5月31日，澳洲總理莫里森到訪新西蘭，與總理阿德恩會面，雙方以代表親密的毛利人碰鼻子方度打招呼。（Getty）

阿德恩在出發前夕一個會議上，表示與澳洲的不會永遠意見一致，不會總是以相同的方式看待每一個問題：「但在日益複雜的地緣戰略環境中，家庭顯得非常重要，而澳洲就是我們的家人。」

在過去一年，兩國曾就「501驅逐政策」出現爭拗：一名新西蘭的少年因在澳洲境內犯罪，根據《澳洲移民法》第501條將其驅逐回新西蘭。而內政部長達頓（Peter Dutton）表示這行動為「倒垃圾」，示意「把垃圾掃回新西蘭」，引起新西蘭不滿。

兩國另一個分歧是與中國的關係。澳洲在近年與中國關係持續緊張，澳洲在先禁止了中國電訊商華為參與國內5G網絡建設，又呼籲對新冠病毒的起源進行調查，致使中國報復阻撓澳洲進口貨品。

圖為2019年4月，國家主席習近平在北京人民大會堂與新西蘭總理阿德恩會面。（Reuters）

澳中與新中的關係，步調亦不一致，這也導致澳洲與新西蘭對如何與中國交往有不同意見。

新西蘭與中國在1月時簽訂升級兩國自由貿易協定，新西蘭貿易部長甚至建議澳洲應對中國表現出更多的「尊重」，以獲得更好的貿易條件。新西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）4月表示，對擴大五眼聯盟的角色感到不舒服。新西蘭亦無跟隨五眼聯盟其他成員國就香港民主派初選案大搜捕提出抗議。

新西蘭對待中國的「軟」態度，受到澳洲媒體的批評。澳洲新聞節目《60分鐘》（60 Minutes）在一個時事節目中，批評阿德恩為錢棄盟友，更把新西蘭戲稱為「新習蘭」（New Xi-Land）。

「兩國一家親」言論背景

阿德恩否認放棄與澳洲的關係，表示輿論之所以關注新西蘭面對中國與澳洲立場不一，只是澳媒塑造出來的觀感，非真有其事，因而出現最新「澳洲是一家人」的言論。

從阿德恩的言論，以及新西蘭維持與澳洲關係的手段，可見威靈頓政府處事之小心，以及致力在澳、中之間保持它想要的平衡。這從澳洲將中國對進口澳洲小麥實施限制向世界貿易組織（WTO）申訴之際，新西蘭29日稱將以第三方介入訴訟可見一斑。