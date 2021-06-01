稜鏡計劃｜丹麥涉助美國監控盟友　斯諾登：拜登得準備向歐洲解釋

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-06-01 12:24

美國總統拜登（Joe Biden）準備6月前往歐洲訪問，但他成行之際，爆出了丹麥涉嫌協助美國監聽盟友的醜聞。 這雖然不是一則全新的新聞，但將為拜登歐洲之行蒙上陰影。時任總統奧巴馬（Barack Obama）被迫面對與盟國領導人進行尷尬的對話，這次拜登亦不例外。

圖為5月30日，美國總統拜登出席特位於拉華紀念大橋的陣亡將士紀念活動。（Reuters）

美國中央情報局（CIA）前職員斯諾登（Edward Snowden）5月31日於個人Twitter表示，相信拜登在前往歐洲時會準備好回答這個問題，因為「他一早已深陷這個醜聞」。

2013年，斯諾登從美國逃亡後，公開了美國的稜鏡計劃。稜鏡計劃以反恐為目的，對全球實施監控與追蹤，其中包括歐洲盟國領導人。

儘管計劃並非由奧巴馬親自發起，但他要就事件向全球解釋，美國的國際聲譽一度受挫。這次丹麥的報道是當年事件的延續，時任副總統的拜登成為了今天主角，他正面臨歐洲盟國的追究。

圖為2019年，身處俄羅斯的美國CIA前職員斯諾登，以視訊形式出席意大利的Wired Next Fes活動。（Getty）

特別是美國正在與歐盟談判一項新的跨大西洋數據傳輸協議，允許企業將數據從歐盟傳輸到美國。歐盟曾向美國施壓，要求其審視國內情報法，包括美國監視歐洲的活動。這次曝光勢將加深歐盟對美國間諜活動的憂慮，這時曝出這樣的報道，時機可謂相當準確，

報道指，丹麥情報部門允許美國通過丹麥的互聯網監控德國、法國、挪威和瑞典的高級官員，德國總理默克爾（Angela Merkel）、前外長施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）和前反對黨領袖施泰因布呂克（Peer Steinbruck）都是監控對象。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示，法國已經要求丹麥和美國分享與這次活動有關的所有情報。馬克龍指出，歐洲國家與美國建立的關係是基於互信，盟國間應沒有彼此懷疑的空間。

美國國家安全局目前仍未就報道發表評論。