蒙古外長：無意加入集安組織或成為上合正式成員

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-06-02 09:51

蒙古外交部長巴特策策格（Battsetseg Batmunkh）應俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）邀請訪問俄羅斯五日。她接受訪問時指，蒙古不打算加入集安組織，也不打算成為上合組織的成員國。

俄新社6月1日報道，巴特策策格被問到蒙古國是否願意和成為上合組織（SCO）正式成員。她回應指，蒙古國長期以來一直是上合組織的觀察員，隨着印度和巴基斯坦加入上合組織，這個國際組織的重要與日俱增，目前蒙古國已經同上合組織就貿易、經濟等方面開展合作，也同樣願意在其他領域展開合作。

巴特策策格稱，蒙古將上合組織視為與中亞開展合作的一個渠道，「上合組織曾提議我國提高參與水平，並成為正式成員國。而過去幾年我國的研究人員、學者和國家決策者就問題展開大規模的公開討論，得出的結論是保持當前位置是最好的」。

巴特策策格也被晤到蒙古是否願意加入集安組織，她稱「根據我國國家安全觀，我國不會參加任何軍事政治組織，除非我國安全受到他國的直接威脅。幸運的是，沒有誰威脅我國，我們不受到任何直接威脅。因此我們沒有必要加入集安組織這樣的軍事政治組織。」

巴特策策格強調，蒙古地處俄羅斯和中國之間，這個地理位置導致蒙古沒有出海口。但好的一面是，「我們感到非常安全」，因此蒙古更有興趣參加經貿項目，這更符合蒙古的利益。