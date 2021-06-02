拜登悼念美國塔爾薩大屠殺百周年

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-06-02 10:56

美國總統拜登（Joe Biden）6月1日出席活動，悼念塔爾薩大屠殺百周年。他表示，種族主義暴力和白人至上主義的遺產仍然有深遠影響。他是美國首位到俄克拉何馬州悼念事件的在任總統。

拜登當日發表演說，表示是要來填補過往的沈默。他指，有些不公義是那麼的令人髮指、可怕和悲慘，不管怎樣努力都無法掩埋，「只有真相可以治癒」。他指，歷史沈默不代沒有發生，「我們不可以只是選擇我們想知的事情，而不知我們應該知的事情。」

拜登提到，1月6日衝擊國會事件和有州份限制投票權利都是如出一轍的問題。他形容，格林伍德發生的事情是仇恨和本土恐怖主義行為，問題仍然存在。

拜登還參觀格林伍德文化中心的展覽，並會見當年大屠殺的三名倖存者。他指，他們的故事一直只能模糊從鏡反映出來，但今後將讓人全盤得知。

拜登同日宣布委任副總統賀錦麗（Kamala Harris）負責保障投票權利的工作。他指，政府將公布措施，對抗仇恨犯罪和白人至上主義暴力。

圖為2021年6月1日，美國總統拜登到格林伍德文化中心參觀展覽，悼念塔爾薩大屠殺百周年。（AP）

1921年5月31日至6月1日，白人暴民到塔爾薩（Tulsa）「黑人華爾街」格林伍德（Greenwood）搶掠和縱火。多達300名黑人死亡，數以千計的倖存者被關進拘留營。保險公司沒有作出任何賠償，沒有人因為暴力行為被控。