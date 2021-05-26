黑人弗洛伊德逝世一周年　美國未有改變？︱新聞背後

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-05-26 18:42

美國黑人弗洛伊德（George Floyd）遭警員跪頸致死案一周年，美國多地舉行紀念活動。事件發生後引發的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動震撼全球，很多人希望這會是一個帶來改變的開始，但一年過去，美國似乎未有改變。

圖為5月25日，美國紐約市，有民眾遊行舉行悼念弗洛伊德逝世一周年。（Reuters）

根據美國警暴監察組織Mapping Police Violence數字，自2013年每年均有1000至1200人在警方執法期間死亡。而在2021年至今共有413人在警方執法期間死亡，這數字按比例上升，相信至年末人數會上升至1000多人，意味數字未有因弗洛伊德事件有所下降。

在2020年9月，一名黑人流浪男子Kurt Reinhold，因為亂過馬路被警察截停，後因言語爭執引起衝突，男子後遭警員開槍擊斃。警員聲稱男子企圖搶槍，但影片說明男子當時已被兩名警員壓至地上，左手似乎在無法看見的狀況下碰觸到警員槍袋。

在12月，一名男子Angelo Quinto被警方拘捕期間，同因警員跪頸關係死亡，成為繼弗洛伊德後又一宗因為警員使用跪頸壓制方式死亡。在2021年的4月，一名拉丁裔男子Mario Gonzalez，同樣是被警方拘捕期間，因使用膝蓋擠壓頭部死亡，事件至今仍在調查中。

這些事件都被指可以避免，但警方因使用過度武力，最終導致被捕者死亡。

據耶魯大學一個研究，統計2015年至2020年的美國人因警方執法死亡事件中，發現有色人種死亡比例遠高於白人。黑人相比拉丁裔及白人的死亡比例，約為2.6：1.3：1。若計算手無寸鐵者，死亡數字更是上升至3：1.45：1。

黑人的死亡平均年齡為30歲，同樣較全國平均的34歲為低。