弗洛伊德家人會見拜登　促通過警察改革法案

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-05-26 12:29

美國黑人弗洛伊德（George Floyd）遭警員跪頸致死案一周年，美國多地舉行紀念活動。總統拜登（Joe Biden）5月25日特別在白宮會見弗洛伊德的家人，並表示要以行動解決警暴及歧視問題。

圖為5月25日，弗洛伊德家人及其代表律師，在白宮與拜登會面後的記者會上發言。（Reuters）

總統拜登及副總統賀錦麗（Kamala Harris）在白宮與弗洛伊德家人會面。拜登讚揚弗洛伊德家人展現了非凡的勇氣，並在會面期間擁抱弗洛伊德的7歲女兒吉安娜（Gianna Floyd）。弗洛伊德的弟弟泰倫斯（Terrence Floyd）亦表示，感謝拜登及賀錦麗對他們家人的關心，形容對話非常有建設性。

不過，弗洛伊德的妹妹布麗奇特（Bridgett Floyd）並未有與家人前往白宮。她在明尼蘇達州明尼亞波利斯市的悼念活動上，抱怨拜登至今仍未能通過警察改革法案。她批評拜登仍做得不足夠，表示這一年來並未有太大改變。

圖為5月25日，明尼亞波利斯市的悼念活動。弗洛伊德妹妹布麗奇特未有跟隨家人前往白宮，而是在明尼亞波利斯市出席悼念活動。（Reuters）

拜登會後發表聲明，表明需要以行動解決警暴及歧視問題。拜登稱所有人平等的理想長期被種族主義所分割，美國必須在這鬥爭中取得勝利。

在拜登上任後，推動警察改革方案，包括修例禁止鎖喉和無預警搜查等。法案仍等待國會辯論通過，不過因共和黨員的反對面臨阻力。

2020年5月25日，46歲的黑人弗洛伊德被警員喬文（Derek Chauvin）拘捕及制服時，遭跪頸致死。案件4月開庭，裁定喬文謀殺等3項罪成，將面臨最高40年監禁。法官6月16日判刑。