俄羅斯外長拉夫羅夫：對俄美首腦會晤後的突破不抱有幻想

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-02 11:26

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）稱，俄羅斯對總統普京（Vladimir Putin）與美國總統拜登（Joe Biden）日內瓦會晤後的突破和歷史性決定不抱有幻想。

俄衛網6月1日稱，拉夫羅夫在莫斯科舉行的記者會上說：「至於俄羅斯和美國總統6月16日即將在日內瓦舉行的峰會，我們不會抱有幻想，我們不會試圖製造會取得一些突破，一些歷史性決定這樣的印象。但是，兩個主要核大國最高領導人之間的對話當然是重要的，對此應該盡一切可能給予支持。」

拉夫羅夫補充說：「他們應該就各方在其國家周圍環境和整個全球舞台上看到的威脅交換意見。」

圖為2021年4月16日，俄羅斯外交部長拉夫羅夫於莫斯科會晤塞爾維亞外交部長塞拉科維奇，會後出席聯合記者會。（AP）

此外，俄羅斯外長拉夫羅夫對媒體表示，俄羅斯總統普京與美國總統拜登在日內瓦峰會期間應就雙方各自視為威脅的問題交換意見。

在金磚國家外長線上會議結束後拉夫羅夫說：「有關即將於6月16日在日內瓦舉行的俄美領導人峰會，我們不抱幻想，我們也不會去試圖營造一種感覺，將會有所突破，將會做出某些歷史性的重大決定，兩個核大國元首進行對話，這本身就很重要，需要盡力支持。兩個領導人應就雙方各自視為自身威脅和全球威脅的問題交換意見。」

俄羅斯外長表示，目前，次數、軍力、重型武器數量、參演國數量劇增的軍事演習以及緊鄰俄羅斯邊境舉行軍演，這不會有助於正常對話，不會有助於協調解決真實存在而非虛構的問題。

俄美領導人峰會6月16日在日內瓦召開。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）此前表示，美國總統拜登與俄羅斯總統普京將在峰會期間討論戰略穩定、烏克蘭和白俄羅斯問題。