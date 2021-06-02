美國副國務卿稱「嚴重關切中國在柬埔寨的軍事存在」　柬方回應

撰文： 顏瑾晨 最後更新日期： 2021-06-02 15:59

美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）6月1日訪問柬埔寨，她當天宣稱對中國在柬埔寨的軍事存在表示「嚴重關切」，敦促柬埔寨保持「獨立平衡的外交政策」，還就柬埔寨拆除美國資助的建築物一事尋求解釋。柬方進行了回應。

圖為舍曼（右）2021年6月1日在柬埔寨訪問的照片。（Twitter@DeputySecState）

柬埔寨方面表示，將建築夷為平地，是為了方便進一步擴建，並將重新安置被拆除的設施，還否認了有關中國參與建築改造的傳言。

據美國務院官方網站6月1日發表的聲明，舍曼在訪問期間提到了中國。她聲稱，對中國在雲朗海軍基地建造的「軍事存在和設施建設」表示所謂「嚴重關切」。她還宣稱，中國在柬埔寨的軍事基地會「破壞其主權，威脅地區安全，並對美柬關係產生負面影響」。

此外，舍曼還敦促柬埔寨領導人為「柬埔寨人民的最佳利益」，保持「獨立和平衡的外交政策」。

路透社6月1日文章稱，五角大樓2020年就曾對柬埔寨拆除雲朗海軍基地美國出資的軍事設施表示「擔憂」。舍曼1日又提及此事，還要求柬埔寨對在沒有通知的情況下，拆除兩座美國資助的建築做出解釋。

柬埔寨政府發言人帕西潘（Phay Siphan）敦促美柬雙方進行對話。他説，「美國對柬埔寨的一些問題並不清楚，而柬埔寨也不了解美國的意圖。」

文章稱，華盛頓認為，與東盟的密切合作，對其對抗北京日益增長的地區影響力來説至關重要，舍曼是數年來訪問柬埔寨的最高階別美國官員。

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這不是美國第一次聚焦中國在柬埔寨的軍事存在。2020年9月，美國財政部就曾把中國一家企業列入黑名單，宣稱其在柬埔寨的開發項目「可能被用於協助中方在柬埔寨創建軍事基地」。

中國外交部發言人汪文斌當時回應道，中國政府一貫要求海外中國企業遵守當地法律法規。中柬是傳統友好鄰邦，雙方的合作公開透明、互利平等，美國一再以「可能被改造成軍事基地」的莫須有罪名，抹黑攻擊中方同有關國家的正常合作，而自己卻在全球150多個國家擁有數百個軍事基地，美方這種虛偽、雙重標準的做法令人不齒。