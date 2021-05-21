洪森稱沒北京援助柬埔寨還能靠誰　中國外交部回應

撰文： 唐飛 最後更新日期： 2021-05-21 18:03

柬埔寨首相洪森在出席「亞洲的未來」年度會議時表示，中國對柬埔寨的幫助從來不是空談，柬埔寨大部分的新冠疫苗也來自中國。對此，中國外交部進行了回應。

在北京時間5月21日召開的中國外交部例行記者會上，有記者提問：據報道，柬埔寨首相洪森20日在「亞洲的未來」會議上，針對柬埔寨被指過度依賴中國時稱，如果沒有中國的援助，柬埔寨還能依靠誰？同時他還表示，中國的基建投資對柬埔寨的經濟增長而言不可或缺。中方對此有何評論？

柬埔寨首相洪森感謝中國提供的援助。（新華社）

中國外交部發言人趙立堅表示，中方高度讚賞洪森首相的有關表態。洪森首相是本地區資深政治家，也是中國人民尊敬的好朋友、老朋友，他具有敏鋭的政治洞察力和戰略遠見，一貫在重大問題上秉持客觀公正立場，不僅為柬埔寨國家發展和維護民族尊嚴做出傑出貢獻，也為維護國際關係民主化以及國際和地區的和平穩定與發展做出了積極努力。

趙立堅稱，中方一貫高度重視中柬關係，兩國致力於弘揚傳統友好，積極構建中柬命運共同體。正如洪森首相所説，中方向柬提供的幫助是真誠的，不附加任何條件，中方已經並將繼續為柬埔寨的經濟發展、民生改善提供力所能及的幫助，讓兩國民眾特別是柬埔寨人民從中柬互利合作中獲得實實在在的好處。

據悉，柬埔寨首相洪森在出席「亞洲的未來」年度會議時表示，柬埔寨多座跨河大橋都是中國援建的，在中方的援助下，柬埔寨還修建了3,000公里道路。「如果沒有中國的幫助，柬埔寨能靠誰？如果沒有中國援助，我要讓柬埔寨人民乘船、用木橋渡河嗎？」

洪森提到，新冠肺炎疫情期間，柬埔寨雖然通過聯合國支持的新冠肺炎疫苗實施計劃（COVAX）計劃，獲得一批阿斯利康疫苗，但其大部分的疫苗供應，來自中國。

洪森稱，「如果沒有中國提供援助和出口，柬埔寨根本沒有疫苗給民眾接種。美國曾表示將提供300萬劑或400萬劑新冠疫苗，但到目前為止，我們都沒有收到。」