有丹麥協助　美國才得以監控歐洲「為所欲為」｜新聞背後

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-06-02 13:08

美國被指透過丹麥監控歐洲盟友的事件繼續發酵。雖然事件在多年前發生，且美國監控歐洲盟國亦非「新鮮事」，但亦引起歐洲多國關注。這是因為事件出現的另一主角——丹麥。到底丹麥在事件扮演着什麼角色？

圖為5月17日，美國務卿布林肯訪問丹麥，在哥本哈根與丹麥外長會面。（Reuters）

丹麥廣播公司（DR）早前報道，指丹麥在2012年至2014年間，協助美國向德國、法國、挪威及瑞典等國家進行監控，對象包括德國總理默克爾（Angela Merkel）等政要。

不少人對丹麥會成為美國同謀感到驚訝，但其實不然。2020年春，丹麥就爆出發現美國國家安全局（NSA）正向丹麥的名人和企業進行監控的醜聞，輿論矛頭指向了丹麥防務情報局（FE），FE當時回應就「未有阻止外國對國家進行間諜行動」表示遺憾。

但經媒體進一步發掘，至最近發現FE實際是其中的幫兇，與美國攜手合作，協助美國向歐洲鄰國進行間諜活動。

丹麥一直是美國「最佳盟友」

美國與丹麥的聯繫可以追溯至1990年代初。當時丹麥發現自己成為了美國和歐洲國家水底下秘密通訊的必經之地，當局抓着這個機會與美國談判取得合作：丹麥協助作為美國在歐洲通訊的橋樑，然後收取費用。

圖為6月1日，丹麥哥本哈根，名為卡斯特雷特的要塞建築。這裏是丹麥軍方與情報單位的基地。（Getty）

而丹麥由始至終都一直支持美國的軍事政策，包括在利比亞、敘利亞和阿富汗，都可以看見丹麥的影子。儘管軍隊規模不及其他盟友國家，丹麥某程度比英國更像是美國在歐洲的最大盟國。

2000年代末，美國NSA希望在北歐建立數據庫中心，丹麥理所當然成為了首選。在美國的協助下，FE在丹麥的阿邁厄島（Amager）建立一個數據處理中心，為兩國通訊以及諜報行動之用。

丹麥週刊《週末報》（Weekendavisen）寫道，美國能夠利用丹麥作為對歐洲進行間諜活動的基地而無須承擔後果，要歸功兩國情報部門長期合作的傳統。丹麥實際是成為五眼聯盟的第六個成員國。