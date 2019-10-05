【冷知識】遊日本北海道遇見棕熊自救　專家教一句說話保命

日本北海道是港人愛去的旅遊熱點，享受當地的大自然美景，但偷得浮生之餘，在北海道往往見到不少「熊出沒注意」的告示，皆因當地隨時有野生棕熊出沒，為免樂極生悲，日本冷知識節目《教學前後》，就講到如果遇上棕熊時如何自救，而專家的解答卻令全場嘉賓O晒嘴，究竟什麼自救方法令嘉賓半信半疑呢？下文為大家揭曉。

日本北海道野外，間中有棕熊出現，「熊出沒注意」警告牌隨處可見。（網上圖片）

到北海道旅行，體驗自然生態無疑是最佳的節目，而當地的知床半島，遊客可在船上用望遠鏡觀察島上生活的棕熊，當然安全又放心，但若然不幸在陸路跟棕熊遇上，相信很多人會驚到掉到逃走，原來這是相當危險的做法，而日本冷知識節目《教學前後》，請來專家講解遇上棕熊的處理方法，卻是相當出人意表。

日本冷知識節目教大家遇上棕熊如何自救，「裝死」原來不可行。（Youtube影片截圖）

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以往大家的認知，熊是不吃屍體，所以「裝死」可以逃過一劫？原來是大錯特錯，棕熊根本不介意獵物是否新鮮，照樣會大快朵頤。至於節目提供的另一種方法「熊鈴」，原來只有在未見到熊之前，才能用鈴聲嚇走棕熊，但如果熊隻在面前10米距離，鈴聲只會惹來棕熊襲擊。但專家提供的正確方法，卻令人半信半疑，原來在野外遇見棕熊時，不要跟對方有視線接觸，之後要輕聲說話，例如「我是人類」、「我在這裡」，表明自己不具攻擊性，保持冷靜緩緩退開，棕熊並不會主動襲擊人類，只是要大家放膽跟棕熊說悄悄話，相信難度更大。