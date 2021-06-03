以色列反對派宣布組成政府　內塔尼亞胡十二年總理生涯或告終

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-03 09:33

以色列反對派6月2日限期最後一刻達成組閣協議。「擁有未來黨」（Yesh Atid）領導人拉皮德（Yair Lapid）向總統里夫林（Reuven Rivlin）發電郵告知成功組成政府，意味總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）長達十二年的執政生涯將劃上句號。

「擁有未來」黨、右翼政黨統一右翼聯盟、中間黨派藍白黨等8個政黨將組成新政府，其中聯合阿拉伯黨（United Arab List）是首度合組聯合政府。

拉皮德與「統一右翼聯盟」領導人貝內特（Naftali Bennett）達成協議，先由貝內特擔任總理，拉皮德出任副總理，雙方2年後互換職位。

有關組閣協議仍需等待國會通過，預計最快下週初表決。假如內塔尼亞胡無法阻止，他屆時就會被迫結束總理生涯。

內塔尼亞胡面對涉貪官司，再加上四次大選後再次組閣失敗，最終無奈下台。（AP）

貝內特現年49歲，父母是來自美國的猶太裔移民。他經商致富，2005年以1.45億美元出售自己的科技公司後投身政界。他2006年首次踏足政壇時，是內塔尼亞胡的高級助理，兩人發展出情同師徒的關係。

貝內特2013年起擔任過內塔尼亞胡政府的經濟、教育和國防部長。他們私交甚篤，貝內特的長子，更是以內塔尼亞胡兄長、約納坦（Yonatan Netanyahu）的名字命名。約納坦是一名突擊隊指揮官，在一次行動中殉職。