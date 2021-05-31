以色列造王者貝內特　有望終結現總理12年執政前　師徒情早已不在

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-05-31 22:57

以色列右翼政黨「統一右翼聯盟」黨魁貝內特（Naftali Bennett）宣布與其他在野黨合組民族團結政府。如成事，他將有可能成為以色列新一任總理，令昔日恩師、現任總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）被踢下台。這位商而優則仕的IT富豪，從該國云云眾多政治人物，成為備受國內外關注的「造王者」。

內塔尼亞胡2年內4度試圖組閣失利後，總統里夫林（Reuven Rivlin）指定中間派「擁有未來黨」（Yesh Atid）領導人拉皮德（Yair Lapid）籌組政府。在6月2日子夜限期前，如貝內特能讓拉皮德成功拉攏左、中、右派一些政黨，兩人將輪流擔任總理。在120席國會內僅佔6席的「統一右翼聯盟」，儼然成為「造王者」。

他們如能成功組閣，內塔尼亞胡將無法獲得新的總理任期立法賦予豁免權作自保，他或會因貪污罪入獄。曾經與內塔尼亞胡關係密切的貝內特，未來倘若真的看到這一幕，未知有何感想？

曾任防長的貝內特（中）領導以色列「統一右翼聯盟」，在大選奪得6席，成為以色列這一輪組閣的「造王者」。（Reuters）

內塔尼亞胡提攜

貝內特現年49歲，父母是來自美國的猶太裔移民。他經商致富，2005年以1.45億美元出售自己的科技公司後投身政界。他2006年首次踏足政壇時，是內塔尼亞胡的高級助理，兩人發展出情同師徒的關係。

貝內特2013年起擔任過內塔尼亞胡政府的經濟、教育和國防部長。他們私交甚篤，貝內特的長子，更是以內塔尼亞胡兄長、約納坦（Yonatan Netanyahu）的名字命名。約納坦是一名突擊隊指揮官，在一次行動中殉職。

以色列：圖為2021年4月6日，以色列總理內塔尼亞胡於耶路撒冷的國會出席新政府宣誓儀式。（AP）

被指「背叛」伯樂

貝內特的政治理念也與內塔尼亞胡相似，兩人都主張吞併約旦河西岸（West Bank）的大部份地方。貝內特甚至比「師傅」更激進，半島電視台2021年5月31日稱，他曾說西岸不是被佔領的，因「該處從來沒有巴勒斯坦國」。

雖然兩人曾在政壇並肩作戰，最後還是分道揚鑣。

貝內特如今與其他黨派組閣，內塔尼亞胡的不滿可想而之。內塔尼亞胡陣營認為，貝內特與中間派和左翼合作，是對右翼的背叛。

內塔尼亞胡曾向貝內特提出，讓他率領的利庫德集團（Likud）與「統一右翼聯盟」在聯手出戰選舉，貝內特拒絕。《以色列時報》2021年5月26日引述以色列第13台（Channel 13）指，此事令利庫德集團成員憤怒。

以色列：圖為2021年5月30日，以色列統一右翼聯盟領袖貝內特（中）離開國會。（Reuters）

貝內特與內塔尼亞胡之間的矛盾2020年5月浮上檯面，貝內特沒獲邀加入由內塔尼亞胡領導的聯合政府。半島電視台2021年5月31日稱，這被視為是內塔尼亞胡在表達他對貝內特的蔑視。

伊朗新聞電視台（Press TV）2021年5月31日稱，內塔尼亞胡更曾指貝內特煽動針對他的「不和、分歧、與憎恨」。在眾多隔空對罵中，可見這對師徒關係已然決裂，昔日情誼不再。